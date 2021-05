¿De Alemania a Inglaterra? United va por una figura del Dortmund

El mercado de fichajes se acerca, los contratos de algunos jugadores están por vencer y los rumores de traspasos empiezan a sonar cada vez más. Durante la temporada pasada, el Manchester United estuvo interesado en Jadon Sancho, la figura y una de las joyas del Borussia Dortmund, pero la temporada anterior no lograron concretar el fichaje.



Los detalles que hicieron imposible el traspaso en su momento, esperan que se puedan zanjar para la próxima temporada. Los de Old Trafford volverán a cargar por el jugador de 21 años. De acuerdo a información de Daily Express, buscarán cerrar el acuerdo económico con el club alemán, teniendo en cuenta que no será fácil su salida, a menos de que haya sobre la mesa una importante suma de dinero.



Y es que el club de Mancehster y el atacante ya tendrían el acuerdo económico entre ambas partes, quedando todo en las negociaciones por parte de los clubes. El precio fijado por el Dortmund al club que se quiera quedar con los servicios de Sancho, deberá pagar una cifra entre los 80 y 100 millones de euros.



Sin embargo, no es el único equipo de la Premier que buscará a la joya en este verano. Chelsea prepararía una oferta, Tuchel es de los técnicos encantados con las condiciones técnicas que ha mostrado Jadon en la Bundesliga.