Flick ya no iría a la Selección Alemania: salió pretendiente en Italia

Luego del anuncio de que Hans Flick no seguiría al frente del Bayern Múnich, se habló de que su próxima parada sería la selección alemana. Ahora, las cosas podrían cambiar. Un multicampeón en Italia quiere contar con sus servicios.



De acuerdo a información del diario Bild, en el club no estarían contentos con dicha decisión y en los próximos días se llegaría a una eventual conclusión. De darse su salida, el camino seria a la selección, pero el mismo entrenador ha dicho “el futuro no está del todo claro”.



Además, el rotativo alemán afirma que le salieron “novias” al estratega. Una de ellas es la ‘vecchia signora’ donde ya evalúan buscarle remplazo a Andrea Pirlo.



La ilusión de la directiva del cuadro italiano es ganar a nivel internacional, tienen seguro que de la mano del alemán podrían llegar esas conquistas fuera de Italia, que tanto le hacen falta luego de ganar por casi una década consecutiva la Serie A, racha que podría romperse esta temporada.



Bild añade que hay ciertos pretendientes, pero desde la Premier League.