¿Comienza la novela Haaland? su representante mete presión al Dortmund

El representante del delantero noruego Erling Haaland, Mino Raiola, dijo este lunes que el Borussia Dortmund le ha comunicado que no tiene la intención de vender al futbolista cuando finalice esta temporada.

El director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, "me ha dejado claro que no va a venderlo este verano", afirmó Raiola en declaraciones al portal alemán Sport1. "No soy de la misma opinión, pero lo respeto", señaló el representante, quien recientemente visitó a varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, y algunos de la liga inglesa, junto al padre del jugador, Alf-Inge Haaland.



"No hay una guerra entre nosotros y el Dortmund, de ninguna manera", aseguró Raiola, y declaró que ha estado hablando del caso con el club de su representado.



Haaland, de 20 años, tiene contrato con el Dortmund hasta 2024. Es el máximo goleador del equipo, con el que ha marcado 21 tantos en la presente Bundesliga.



EFE