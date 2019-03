Noche de la zurda mágica: triplete de James en 6-0 de Bayern a Mainz

Un 6-0 inapelable le sirvió a Bayern Múnich para sacudirse la tristeza de la eliminación en Champions League. ¿La víctima? Un débil Mainz, que apenas opuso resistencia.

El gran protagonista de la noche fue James Rodríguez, titular con Müller e inquieto desde el inicio. Sus tres goles describen a la perfección su intención de quedarse en Múnich.



Con ganas de sacarse la frustración por la eliminación de la Champions, Bayern alineó a su nómina de lujo y desde el minuto 3 ganaba con gol de Lewandowski, a pase de Alaba. Y eso que dos minutos después se perdía el goleador el segundo en una llegada clara que no pudo finalizar bien.

Lo interesante es que no se escondía Mainz, que atacaba con lo que tenía.



Al 14 vendría un remate frontal de James que rechazó bien el portero y se salvó Bayern en la respuesta gracias a la intervención oportuna de Boateng –el que ya no cuenta en Selección de Alemania-.



Al 31 otro aviso de James con un remate desviado y un minuto después de una gran combinación del Bayern que lideró Alaba pero que adivinaron los zagueros el Mainz.



Y entonces el lucimiento de Bayern: al 33 apareció preciso a la gran asistencia de Goretzka para marcar el 2-0 parcial.



Al 38 vino un golazo de Coman en un contragolpe letal, asistencia de Thiago y definición impecable. Y tuvo el cuarto Bayern en un remate potente de Süle apenas iniciando el segundo tiempo.



Pero era la noche del número 11: al 51 tomó perfecto el balón por la derecha, se quitó dos marcadores de encima y soltó un zurdazo inatajable para el débil arquero del Mainz, que volvería a sufrirlo al 55, cuando perdió la pelota en la salida el visitante y ahí estaba James para picarla a la salida del portero.





El sexto fue para Alphonso Davies en su estreno goleador en la Bundesliga.



Se iría del campo al 73 el colombiano, tras una misión más que cumplida para Bayern y para Kovac.



Empata Bayern con 60 puntos en la punta de la tabla de posiciones de Bundesliga y pasa la página triste de Champions para quedarse con el título alemán.