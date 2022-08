¡Ya es recurrente! A Cristiano Ronaldo le vuelven a bajar el dedo

A Cristiano Ronaldo solo le hacen falta jugar en dos ligas para completar su paso por los cinco torneos grandes de Europa. Ya estuvo en la Serie A, en LaLiga y en la Premier League con la Juventus, Real Madrid y en la actualidad, Manchester United respectivamente. Le falta solo calar en la Ligue 1, y en la Bundesliga.

Los rumores alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo son cada vez más grandes y recurrentes. La Ligue 1 y la Bundesliga, esos dos certámenes que le faltan por jugar se han interesado en él. Paris Saint-Germain estuvo pendiente apenas inició el mercado de fichajes, y últimamente, el Borussia Dortmund ha preguntado por el portugués en busca de sellar el mejor reemplazo de Sebastién Haller que es baja infortunadamente por un tumor testicular.



Aunque suena muy fuerte la posibilidad de que Cristiano Ronaldo abandone las filas del Manchester United, Borussia Dortmund le empieza a bajar el dedo al fichaje del luso, y todo empieza por el salario de Ronaldo. 29 millones de euros es lo que está ganando, y, además, no ven tampoco viable fichar a un jugador de 37 años.



Como si fuera poco el impagable salario, el Borussia Dortmund le baja el dedo a Cristiano Ronaldo. Sebastian Kehl, exjugador del cuadro alemán, y ahora director deportivo de la institución mencionó para el medio de Madrid, Bernabéu Digital, “Cristiano Ronaldo no se mudará al Borussia Dortmund, así son las cosas. Sin duda, es un jugador fantástico, un futbolista mundial, pero cuando se dice que todavía le falta jugar en la Bundesliga, ese no es nuestro tema. No descartaría hacer otra operación en el mercado, pero solo digo que ya no podemos hacer locuras”.