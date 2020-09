En redes recuerdan comentario de Eduardo Luis sobre fútbol de Alemania

Este viernes, Win Sports sorprendió y confirmó que tiene los derechos de televisión de la Bundesliga para poder transmitirla en Colombia. Teniendo en cuenta además que su canal principal ahora es pago.



La Bundesliga se une a la Liga de Turquía (en la que juega Falcao García) y Fútbol Colombiano, torneos que serán transmitidos por el canal. Ahora, tras la noticia, en redes sociales se viralizó un comentario que tuvo el comentarista de este lugar: Eduardo Luis.

"La liga alemana es aburridora. Es más emocionante el campeonato colombiano que el alemán", @EduardoLuisFut #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/TS46aB0NUx — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) June 16, 2020

Tiempo atrás (junio de 2020), Eduardo Luis mencionó que, aunque el fútbol no es malo, sí es un fútbol y una liga aburrida. Incluso la comparó con el fútbol colombiano.



"Yo no dije que el fútbol sea malo, el campeonato alemán es aburridor. Es diferente a decir que no se juega bien, se juega mucho mejor el fútbol que en Colombia. Ahora, sí les aseguro que el campeonato colombiano es más emocionante que el alemán", dijo en el canal antes mencionado.



Tras esto, Win confirmó que ahora transmitirán la Bundesliga y las redes sociales hicieron tendencia al comentarista por este tema que mencionó en meses pasados de este 2020.