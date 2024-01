Pronósticos del Manchester United vs Tottenham – Premier League

Manchester United está obligado a ganar si quiere acercarse a los puestos europeos, pero enfrentará a Tottenham que está a seis puntos del líder. Los dirigidos por ten Hag sólo han ganado uno de los últimos cinco partidos disputados por Premier League, mientras que los Spurs conocen una sola derrota y cinco triunfos de los últimos seis encuentros jugados.

Tottenham visita a un United necesitado de un triunfo



Erik ten Hag sigue en el ojo del huracán a pesar de haber avanzado a 16avos de la FA Cup tras vencer 0-2 a Wigan, un equipo de la tercera división del fútbol inglés. Los ‘red devils’ apenas han ganado tres de sus últimos diez partidos (incluyendo el de FA) y deben ganar si quieren acercarse al ‘Big 5’ de la tabla. Por su lado, los Spurs vienen en racha positiva y pueden dar sorpresa en Old Trafford y sentenciar el posible despido del técnico rival.

El historial de ambos equipos desde el año 2020 hasta la fecha es dominado por el United. cuatro victorias, dos empates y dos triunfos de Tottenham es el saldo total para ambas escuadras que serán protagonistas del enfrentamiento más atractivo de la jornada 21 de la Premier League.

Manchester saldrá desde el primer minuto a buscar los tres puntos que necesita para llenarse de confianza tras su primera victoria del año. Un dato no menor es que el Tottenham es el tercer mejor visitante de la Premier y se caracteriza por ser un equipo organizado defensivamente y contragolpeador. Los últimos cinco partidos de los Spurs como visitante fue superado en los tiros de esquina, en cambio United mantuvo la tendencia de ganar este ítem en cuatro de los recientes cinco en su localía.

La sequía de triunfos de los ‘diablos rojos’ no es en vano. Gran parte de responsabilidad es gracias a los pocos goles anotados por el equipo, y es que, en 20 jornadas disputadas apenas ha anotado 22 goles. Sólo equipos como Sheffield United (último en la tabla y Burnley (penúltimo en la liga) anotaron menos goles que el Manchester.



Richarlison, el comodín de las últimas victorias



Richarlison, es un jugador que siempre da de qué hablar, ya sea dentro o fuera de la cancha. Esta vez, el brasilero se ha robado las portadas tras su excelente nivel de los últimos partidos vistiendo la camiseta del Tottenham con 5 goles en sus últimos 6 partidos y promediando una anotación cada 72 minutos.

Ante la ausencia de Heung-Min Son por disputar la Copa Asiática con Corea del Sur, el ‘9’ de los Spurs lidera la llave del gol de su equipo y es la mejor carta en ofensiva a disposición del técnico australiano Ange Postecoglou para poder sumar y mantenerse cerca de la primera posición de la tabla



