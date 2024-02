Tragamonedas con alto RTP: Qué son y cómo encontrarlos

Los tragamonedas con alto RTP son los favoritos entre los jugadores de casino online. El término se puede entender como un retorno al jugador. Es un porcentaje de devolución en los juegos de tragamonedas, útil para que los jugadores ajusten sus estrategias al momento de buscar beneficios. Conozca todo acerca de su uso, cómo entenderlo y cuáles son los más populares en los principales casinos online de Colombia.

¿Qué es el RTP, conocido como retorno al jugador?

Una definición clásica, de fácil comprensión es la ganancia que puede obtener de un tragamonedas a lo largo del tiempo, en función de la cantidad que apueste.

Hay que conocer el funcionamiento de los juegos, medir su mecánica, llevar un registro de las actividades que se hagan. Todo suma en beneficio de una experiencia placentera, respaldada por el valor del conocimiento. Es aquí, cuando un concepto como el del RTP se vuelve trascendental.

Puede sonar complejo, pero es más un formalismo técnico. En resumen, de la cantidad de créditos o unidades que apueste (dinero invertido), los jugadores reciben un porcentaje en créditos devueltos; es decir, si el tragamonedas recibe $100.000 de apuesta y el RTP para ese juego se fijó en 95%, este le deberá devolver $95.000 pesos a los jugadores finalmente. Este porcentaje es otorgado de manera general al conjunto de usuarios y no de forma individualizada. Por eso se dice que su cálculo es a largo plazo.

Esa es la razón por la cual no en todas las ocasiones que apueste $100.000 y gane el casino le devolverá $95.000 en ganancias. A veces le dará más o menos, dependiendo del ritmo del juego. Si esto último le sucede no quiere decir que la tragamonedas está fallando o ya no se respete ese RTP. Seguramente esa pérdida se distribuirá en forma de ganancias en otros jugadores. Sencillamente, por temas de azar, en ese momento no fue favorecido.



¿Por qué existe el RTP?

Las legislaciones que sobre las apuestas online y de casino se encuentran vigentes establecen que el porcentaje de RTP se fija de forma obligatoria como medida cautelar para que no se comentan atropellos contra los usuarios. En muchos casos se pide que esa información aparezca revelada en forma gráfica, que sea de conocimiento general.

Si son tragamonedas físicos, según la legislación vigente esta información debe salir en alguna parte de la máquina. Pero en este caso, al ser juegos de casino online, hay varias formas de consultar cuál es el RTP de los juegos:



Hay sitios especializados en casinos online, con reseñas de los juegos tragamonedas del momento. El RTP es uno de los datos claves y aparece destacado, al lado de la volatilidad. Los desarrolladores de los juegos tienen esta información en sus webs oficiales. Allí también puede conocer más acerca de otros tragamonedas con buenos RTP.

Los casinos online en secciones de consulta para guías, términos y condiciones, preguntas frecuentes y demás suelen publicar la información sobre sus juegos más tradicionales de casino, junto con las reglas y demás aspectos generales del respecto tragamonedas.

Tragamonedas con alto RTP Colombia Foto: IMAGO / YAY Images

Identifique a los tragamonedas con alto RTP

Para seleccionar el mejor RTP existen convenciones generales. Una clasificación que sirve de apoyo al jugador al momento de evaluar cuáles son los tragamonedas con alto RTP y si vale la pena jugarlos en los casinos online. A grandes rasgos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:



Malos : Se encuentran entre el 91% y 93%



Regulares : Rondan el 94%

Buenos : Entre el 95% y tal vez hasta un 97% entran en este grupo

Excelentes: Los que parten de un 98%.

Para sacar provecho de los tragamonedas con alto RTP, todo depende de qué tipo de jugador sea, de su paciencia y experiencia. El ritmo de juego y la popularidad del tragamonedas dice mucho también. No es lo mismo jugar en un tragamonedas con bajo RTP, que estando frente a uno de los más populares. Aunque suelen ser los más utilizados también deben ser conscientes de que el beneficio puede llegar en cualquier momento.

Vale la pena indicar que los RTP malos o con el porcentaje inferior no necesariamente deben descartarse. Pueden y de hecho son tragamonedas jugados por usuarios más experimentados, que además cuentan con un presupuesto más grande que los jugadores comunes. Como son juegos de respuesta lenta, si el bankroll es corto probablemente perderá la inversión en poco tiempo.

Los tragamonedas con RTP alto son los más indicados para usuarios acostumbrados a obtener ganancias con más frecuencia.



Guía sobre cómo calcular un RTP

Para este ejercicio se necesitan dos datos, indispensables:

Ganancias totales que han sido pagadas por el tragamonedas: Es el dinero pagado en premios a los jugadores. La información suele conseguirse también en las páginas oficiales de las compañías que desarrollaron los juegos o el mismo sitio web del casino en línea.

Apuestas totales realizadas por los jugadores: Es el total del dinero que los jugadores han apostado en un periodo determinado de tiempo. La información se encuentra también en los registros del casino en línea.

Con esta información, la fórmula para calcular el RTP es:

RTP = (Ganancias Totales / Apuestas Totales) x 100

No olvide que el RTP es un promedio a largo plazo. No debe confundirse como una referencia de ganancias o pérdidas. Además, este es uno de los tantos elementos que puede considerar al momento de elegir el mejor tragamonedas. Otros detalles en los cuales fijarse son la volatilidad, diseño, bonificaciones y experiencia, entre otros.



Mejores casinos para jugar en tragamonedas con alto RTP

Colombia es un país privilegiado en la región por su avanzada legislación en apuestas deportivas y casinos online. Se crearon las condiciones adecuadas para la llegada de varios operadores, muchos de ellos con amplio bagaje en los juegos online y tragamonedas con alto RTP.

Luckia: Además de ser una plataforma con amplia experiencia en casinos online, presenta los tragamonedas más populares en un listado tipo ránking, de tal forma que es más sencillo llegar a aquellos con buena volatilidad. Por si fuera poco, hay bonificaciones diarias, con giros gratis para que pueda probar aquellos tragamonedas con alto RTP.

Megapuesta: Si no está familiarizado con su casino online y en vivo, este operador pone a disposición los demos de los más populares tragamonedas con alto RTP, sin necesidad de estar registrado. Cuenta con juegos exclusivos y ofertas de giros gratis a un nivel que va más allá de la tradicional presencia de estas ofertas en los bonos de bienvenida.

Stake: Son más de 300 slots y muchos tragamonedas con alto RTP para que ponga a prueba su habilidad, además de disfrutar con el nivel gráfico y servicio de esta plataforma. Su bono de bienvenida cubre hasta $50.000 para el primer depósito por $100.000. El rollover de 20X y un plazo de siete días para utilizar la oferta en las mejores opciones de casino dejan buen posicionado a este operador.

Rivalo: Tiene los slots del momento, tragamonedas con alto RTP y una plataforma renovada en su casino online. Dado que es el patrocinador principal del Deportivo Pereira, Rivalo posee una promoción con giros gratis para jugar Aviator, siempre y cuando haga apuestas deportivas de $50.000 en los partidos disputados por el equipo Matecaña.

Bwin: Un punto a favor de su casino online es su sección de ayuda, con la información más completa sobre cada juego, cómo funciona y opciones para probar los demos antes de comenzar a jugar en serio en los tragamonedas con alto RTP.



Reseña tragamonedas con alto RTP Foto: IMAGO / YAY Images

Top de tragamonedas con alto RTP en Colombia

Dead Mans Trail: Creado Relax Gaming, una de las cualidades está en su jugabilidad. El RTP que maneja es del 96,3%. Sin embargo, se aconseja jugarlo solo si ya tiene experiencia acumulada en otros slots. No cuenta con giros gratis para probarlo.

White Rabbit: Uno de los tragamonedas con alto RTP. Es del 97,7%. Uno de sus puntos fuertes es la ronda de bonos, capaz de multiplicar las ganancias del jugador. Great Rhino Megaways: Juego con bastantes recursos para disfrutar. Su RTP es del 96,6%. No es necesario ser un jugador experto, ya que puede adaptarse a todo tipo de jugador. Aparecen opciones como giros gratis, multiplicadores y varias líneas de pagos, entre otros. Rick and Morty Megaways: También con un RTP del 96,6% (alto), este juego tiene muchos adeptos, gracias a su diseño, pero además los pagos suelen ser altos, hay muchas rondas y bonificaciones especiales. 5 Lions Megaways: El RTP se encuentra en un 96,5%. Otra gran opción para buscar y jugar en los mejores casinos online de Colombia. Se caracteriza porque tiene pagos altos y una buena cantidad de rondas para buscar bonificaciones.

Tres razones para seleccionar tragamonedas de alto RTP

Si le gusta la estrategia, tome nota. Aunque el factor azar es preponderante, tener información sobre los juegos, jugar inteligentemente es un aspecto que fortalece la confianza. En ese orden de ideas, buscar tragamonedas con alto RTP se considera como una decisión estratégica, pensando en maximizar ganancias en un mediano o largo plazo.