La participación en los casinos en línea se ha extendido exponencialmente con el paso de los años, con los juegos de tragamonedas como unos de los más solicitados. En este artículo vamos a mostrarle los mejores sitios de tragamonedas en línea, así como toda la información relevante en caso de que quiera buscar suerte.

Si quiere conocer los tipos de tragamonedas en línea, los pagos de tragamonedas que puede obtener e incluso tragamonedas gratis como pasatiempo, le recomendamos que siga leyendo, ya que vamos a desgranar todo lo referente a uno de los productos estrella de los casinos online.



¿Cómo elegimos los mejores sitios de tragamonedas en línea?



La tarea de seleccionar los mejores sitios de tragamonedas en línea implica el estudio minucioso de los diferentes operadores disponibles en Colombia. Hay numerosos aspectos que valoramos de cara a recomendar las casas con los mejores juegos de tragamonedas, tales como los que le mostramos a continuación:



En primer lugar, nos aseguramos de que el sitio de tragamonedas en línea cuente con el emblema de Coljuegos , organismo regulador en Colombia. Esto implica que el operador cumple con toda la normativa vigente en materia de casinos y apuestas deportivas.

Los bonos de bienvenida y promociones son importantes , ya que aportan bonificaciones tanto para nuevos usuarios como para usuarios ya registrados. Además del extra que aporten, también analizamos las condiciones para liberarlos.

Los métodos de pago influyen en la facilidad y el tiempo de espera de cara a ingresar y retirar dinero . Además, es muy relevante saber si se trata de medios de pago de confianza y que nunca pongan en peligro sus datos bancarios.

En cualquier momento pueden surgir dudas o problemas que requieran una solución rápida. Por este motivo, recomendamos operadores que cuenten con un servicio de atención al cliente eficaz y con medios para contactar en el menor intervalo de tiempo posible.

Jugar a través de dispositivos móviles es una práctica habitual, de modo que escogemos sitios de tragamonedas en línea que cuenten con app para smartphones y tablets o, al menos, sitios optimizados para ellos.

¿Por qué jugar tragamonedas en línea?

Hay numerosos motivos por los que las tragamonedas en línea son populares. Lo cierto es que su aprendizaje es muy rápido, ya que sus reglas son muy sencillas de comprender. También es relevante mencionar que existe una variedad enorme de juegos de tragamonedas, y muchas de ellas cuentan con grandes premios para sus jugadores.

El hecho de que sea un juego de rápido aprendizaje hace que pueda divertirse durante horas con las tragamonedas e incluso disfrutar de sesiones con grupos grandes de personas. Eso sí, le recordamos que debe jugar de manera responsable para no ver comprometida su cartera económica y su salud mental.

Poder obtener grandes pagos de tragamonedas en un espacio corto de tiempo hace que este juego sea tan popular, pero no debe obviar la posibilidad de disfrutarlas sin poner dinero en juego a través de las diferentes tragamonedas gratis que encontrará en los mejores sitios de tragamonedas.



¿Qué características ofrecen los sitios de tragamonedas en línea?



Como hemos mencionado, los fundamentos de las tragamonedas son muy sencillos, pero sí es cierto que aparecerán términos y características que podrían resultarle confusos en algunos juegos. Estas son algunas de las características más reconocibles en los mejores sitios de tragamonedas en línea:



Comodín : Este símbolo puede sustituir a cualquier otro de los disponibles en el juego. Pueden ser expansivos, aleatorios, multiplicadores, etc.

Scatters : Símbolo habitual en las tragamonedas de cinco rodillos, su aparición permitirá obtener ganancias.

Tiradas gratis : La mayoría de tragamonedas ofrecen la posibilidad de obtener tiradas gratis, habitualmente al conseguir determinadas combinaciones.

Megaways: Las Megaways se podrían considerar como uno de los últimos grandes éxitos de las tragamonedas, ya que su aplicación implica la presencia de una cifra insuperable de líneas de pago.

Gates of Olympus Foto:

Variaciones de juegos de tragamonedas en línea



Las variaciones de los juegos de tragamonedas, también denominada como volatilidad, se refiere a la frecuencia con la que aparecerán líneas ganadoras en pantalla. De este modo, los juegos con una varianza baja tienen como objetivo mantener al jugador activo a través de pequeños pagos que aparecerán cada cierto tiempo, mientras que los grandes premios tendrán un porcentaje de aparición escaso.

Los juegos con variaciones medias aumentan las posibilidades de conseguir ganancias bajas y promedio, mientras que las opciones de hacerse con grandes premios también se incrementan. En cuanto a los pagos de tragamonedas con varianza alta, la premisa es la de centrarse en grandes premios. Es evidente que este tipo de juegos pueden ser los más productivos si se tiene suerte, pero también son los más arriesgados, ya que se omite la posibilidad de apuntar a premios pequeños.



¿Cómo maximizar su experiencia en un sitio de tragamonedas en línea?



Si quiere sacarle todo el jugo a su experiencia en los mejores sitios de tragamonedas en línea, puede seguir numerosos pasos que le harán disfrutar al máximo mientras genera ganancias. Como es obvio, elegir el casino online adecuado es fundamental, y para ello puede registrarse en nuestros sitios de tragamonedas recomendados.

Conocer las reglas de cada juego es necesario para que la experiencia sea satisfactoria, así como sus términos y condiciones, del mismo modo que debe saber los métodos de pago disponibles para realizar ingresos y recoger las ganancias obtenidas con sus giros.

Si es nuevo usuario, la experiencia de juego puede comenzar de la mejor manera posible con los bonos de bienvenida disponibles, y en caso de duda o problema, recuerde jugar en un sitio de tragamonedas que disponga de un servicio de atención al cliente de calidad.



Tipos de tragamonedas en línea



Las tragamonedas ofrecen un mundo de temáticas, dinámicas de juego e incluso personajes reconocibles. En Colombia encontrará numerosas tragamonedas, cada una de ellas diferentes a las demás, y estos son algunos de los tipos de tragamonedas en los que podrá buscar suerte:

Clásicas : se trata de tragamonedas con tres carretes y una sola línea de pago. Es el tipo de tragamonedas ideal para aquellos que dan sus primeros pasos.

Vídeoslots : otro de los tipos de tragamonedas en línea más recomendables para nuevos jugadores, ya que las numerosas líneas de pago se complementan con un diseño muy vistoso y llamativo.

Megaways : las opciones de ganar aumentan en este tipo de tragamonedas, ya que existen más líneas de pago.

Bote progresivo : este es uno de los tipos de tragamonedas en línea más buscados, ya que el premio se va incrementando hasta que un jugador consigue la línea definida para hacerse con el jackpot.

Temáticas: Egipto, China, películas o series de renombre… puede encontrar numerosas temáticas para sus tragamonedas, inspiradas en numerosos conceptos que pueden llamar su atención.

Combinaciones y símbolos especiales



Los juegos de tragamonedas tienen diferentes símbolos con los que se pueden lograr combinaciones tan inesperadas como beneficiosas. Estos son los símbolos que podrá encontrar y que le harán conseguir pagos de tragamonedas:



Comodín : los comodines tienen como objetivo sustituir a todos los símbolos disponibles en el juego, salvo los iconos especiales.

Icono especial : los iconos especiales otorgan bonificaciones adicionales cuando se alinean en pantalla, tales como giros gratis o la activación de juegos de bonificación.



Giros gratis : como su nombre indica, estos símbolos otorgan giros gratis al jugador. En caso de que sea una tragamonedas con re-spins, logrará giros adicionales dentro de la propia tirada gratuita.

Multiplicadores: uno de los símbolos más buscados, ya que multiplican las ganancias que se pueden obtener. En algunas tragamonedas podrá encontrar multiplicadores abismales, aunque el porcentaje de aparición es reducido.

Software y configuración



El software de las tragamonedas, sean de pago o tragamonedas gratis, se encarga de brindar al usuario la mejor experiencia de juego posible. Además de encargarse de la gestión de los pagos, su cometido es el de ofrecer gráficos de calidad, así como todo tipo de animaciones, sonidos y músicas que amenizan cada giro.

Dependiendo del sitio de tragamonedas o de los tipos de tragamonedas en línea, encontrará diferentes tipos de software:



Software de descarga : Las tragamonedas con software de descarga cada vez se utilizan menos, pero todavía encontrará operadores en los que se requiere la descarga de un programa informático para poder lanzar sus juegos. En la actualidad, los software de descarga son únicamente compatibles con Microsoft Windows, y a pesar de que los requisitos mínimos son muy bajos, deberá cumplirlos para que la tragamonedas funcione correctamente.



Software instantáneo : En la actualidad, la mayoría de las casas de apuestas ofrecen tragamonedas con software de reproducción instantánea. De hecho, los jugadores también suelen buscar este tipo de juegos, ya que se agiliza el proceso de comenzar a jugar sin necesidad de instalar nada en sus PCs de sobremesa. Por regla general, el software utilizado para este tipo de juegos es Adobe Flash, lo que implica compatibilidad total con la mayoría de los sistemas operativos y navegadores del mercado.



Apps para móviles: Del mismo modo que el software de descarga cada vez se utiliza menos, las apps para móviles son muy solicitadas. Estas aplicaciones se instalan en smartphones y tablets y ofrecen una navegación más rápida y eficiente a través de los casinos, lo que también implica una calidad de juego muy superior en dispositivos móviles respecto a las versiones adaptadas a sus navegadores.



Mejores juegos casino Buffalo King Foto:

Seguridad de las tragamonedas



La seguridad es uno de los aspectos que más se debe valorar a la hora de escoger los mejores sitios de tragamonedas en línea. La aprobación de Coljuegos es totalmente necesaria para hablar de un operador confiable, así como la presencia de métodos de pago contrastados y un servicio de atención al cliente eficaz.

En el caso concreto de las tragamonedas, la seguridad se aplica principalmente a la programación de los juegos y a la empresa que los ha diseñado. En ese sentido, recomendamos encarecidamente las tragamonedas diseñadas por Microgaming, NetEnt, IGT y Playtech, empresas de software de primerísimo nivel.

La legitimidad de las licencias y el cifrado de seguridad SSL son otros requisitos indispensables, así como la aprobación de eCOGRA, agencia de pruebas independiente que se encarga de analizar estándares y protección de usuarios y cuyo establecimiento se remonta al año 2003, año en el que comenzó a operar en Reino Unido.



Casinos con los mayores pagos de tragamonedas



Cada vez que juega a los diferentes tipos de tragamonedas en línea no puede saber cuándo obtendrá ganancias o cuántas conseguirá, pero sí tiene la posibilidad de conocer el promedio de opciones que tendrá de generar ganancias.

Por regla general, los pagos de tragamonedas se sitúan entre el 88% y el 99%, cifras que encontrará en la sección de ayuda de cada juego. En caso de que no aparezca, siempre puede realizar una búsqueda rápida en Google o cualquier otro buscador para encontrar esa información. Eso sí, recuerde que los casinos pueden cambiar a su gusto los pagos, de modo que un juego puede ofrecer ganancias diferentes dependiendo del operador.

Estos pagos los encontrará como “RTP”, o lo que es lo mismo, “Retorno al jugador”. Si el RTP que encuentra es del 93%, esto querrá decir que el promedio de pagos de tragamonedas será de $93 por cada $100 invertidos. Obviamente, hablamos de juegos de azar, de modo que habrá ocasiones en las que los pagos serán superiores y en otros casos serán inferiores.

En los casos de Luckia, Rivalo, Rushbet, Codere y YaJuego, nuestros mejores sitios de tragamonedas recomendados, disfrutará de RTP muy elevados, de modo que son operadores en los que podrá generar grandes ganancias mientras disfruta de los juegos más destacados del mercado.



Los mejores sitios de tragamonedas sin requisitos de apuesta



Tener la posibilidad de disfrutar de bonos sin requisitos de apuesta es todo un lujo, y en algunos de los mejores sitios de tragamonedas en línea podrá conseguirlo. Si nos centramos en Colombia hemos de decir que las opciones son escasas, pero en Luckia sí tiene la opción de aprovecharlo.

El método que sugiere este operador es seguir sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y esperar a ser uno de los 10 ganadores del desafío semanal que propone. En caso de ser uno de los elegidos, logrará $25.000 COP para aprovechar en las tragamonedas, entre otros juegos.

En todo caso, los bonos sin requisitos de apuesta suelen ser temporales y van cambiando cada poco tiempo, de modo que le recomendamos echar un vistazo a la sección de promociones de su sitio de tragamonedas para saber en todo momento cuándo y cómo podría hacerse con uno de estos bonos.



Tragamonedas online con mayores botes progresivos



Varios de los mejores sitios de tragamonedas en línea que hemos revisado cuentan con botes progresivos que, en ocasiones, alcanzan cifras millonarias, lo que lleva a los jugadores a buscar suerte en busca del jackpot.

Estos son tres de los juegos más conocidos por los grandes botes que ofrecen:



Mega Moolah : Los amantes de las tragamonedas conocen sobradamente Mega Moolah, ya que pagó cifras millonarias pocos años atrás que llevaron a Microgaming, su proveedor, a entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Si bien es cierto que el RTP de este juego es de 88,12%, más bajo que muchas otras tragamonedas, el hecho de ofrecer unos pagos tan abismales hace que esté dentro de los juegos más buscados.



King Cashalot : Microgaming repite con otra tragamonedas que ofrece cifras millonarias en su bote progresivo. En este caso el RTP aumenta hasta 90.59%, lo que implica mayores opciones de obtener premios que en Mega Moolah, pero sigue siendo una cifra que explica la presencia de botes abismales.



Joker Millions: La tragamonedas Joker Millions se lanzó en el año 2015 y disfrutó de una actualización en 2019 que le catapultó al estrellato, ya que es uno de los juegos más buscados. Su RTP es de 94,3% y suele contar con jackpots muy generosos, de modo que es otra de las tragamonedas estrella del mercado.



Casinos en línea que ofrecen torneos de tragamonedas gratuitos



Los torneos de tragamonedas gratis no se presentan como un juego habitual de las casas de apuestas, si no que se realizan temporalmente con el objetivo de que los usuarios pasen el mayor tiempo posible jugando y, de ese modo, alcancen un lugar privilegiado en el ránking.

Lo más habitual es que los ganadores de los torneos de tragamonedas gratis obtengan giros para otros juegos, de modo que es una vía muy accesible para conseguir giros gratis sin invertir un solo céntimo.

Recuerda que el tiempo es oro en este tipo de torneos, así que organízate de la mejor manera posible para girar sin parar en busca de entrar en las posiciones que los casinos estipulan como ganadoras.



Ofertas de nuevos sitios de tragamonedas



Los organismos reguladores, en nuestro caso Coljuegos, otorgan licencias a nuevas casas de apuestas y casinos cada cierto tiempo. Estos son algunos de los operadores que han recibido los permisos pertinentes más recientemente en Colombia y su oferta para nuevos usuarios:



Rushbet

El casino Rushbet ofrece a sus clientes más de 100 juegos de tragamonedas. Como vimos anteriormente, su bono de bienvenida ofrece hasta $40.000 COP, una cifra no demasiado alta pero con un rollover de 10x, mucho más bajo que en otros de los mejores sitios de tragamonedas en línea.



Rivalo

Después de destacar por su imponente oferta deportiva, Rivalo quiere dar el todo por el todo con más de 450 tragamonedas y un bono de bienvenida espectacular que ofrece hasta $1.000.000 COP y 100 giros gratis.

Codere

Al igual que sucede con Rivalo, la casa de apuestas Codere busca destacar con su casino y, en concreto, con una sección de tragamonedas integrada por más de 300 juegos. El bono de bienvenida ofrece hasta $100.000 COP, de modo que se presenta como otra gran opción para los nuevos jugadores.

Mejores bonos casino Colombia Foto:

Las 10 mejores máquinas tragamonedas para jugar con dinero real en Colombia



A continuación, le presentamos las 10 máquinas tragamonedas más destacadas en las que podrás jugar con dinero real en Colombia.



Cleopatra

Este juego, lanzado en 2012, acumula años de éxito gracias a sus atractivos gráficos 2D, su distribución clásica 3x5 y, sobre todo, por las facilidades que ofrece a sus usuarios, ya sea por el sistema de juego como por el hecho de contar con un RTP del 95% y apuestas mínimas de $0,01, lo que le hace accesible para cualquier jugador.



Garage

Igrosoft ofrece otra de las grandes tragamonedas del mercado. A pesar de haber sido lanzada en 2009, el paso del tiempo no ha hecho que este juego 3x5 haya perdido encanto, en gran medida a las 9 líneas de pago que ofrece y a su RTP del 94%.



Mega Moolah



La tragamonedas Mega Moolah no podía faltar en este ránking. Como hemos revisado, su RTP es más bajo que en la competencia, pero se compensa con unos jackpots salvajes que pueden hacerle millonario mientras disfruta de un entorno ambientado en la sabana africana.



Fruit Cocktail



Las frutas siempre han sido un gran acompañante de las tragamonedas, algo muy visible en Fruit Cocktail. A pesar de ofrecer unos gráficos muy simples, este juego cuenta con numerosas funciones especiales, giros gratis y un modo de juego de riesgo con el que se pueden duplicar las ganancias.



88 Fortunes



La desarrolladora Light and Wonder es la encargada de traernos 88 Fortunes, juego basado en China y que destaca por la presencia de cuatro jackpots y un bote máximo de 250.000 créditos. Una de sus funciones estrella es la de los créditos dorados, con los que se mejoran los premios obtenidos.



Age of the Gods



La tragamonedas Age of the Gods cuenta con numerosos atractivos en su interior. Además de un RTP del 95,02%, la obra de Playtech cuenta con un scatter que abre la ronda Age of the Gods, cuatro jackpots progresivos y rondas de giros gratis, todo ello bajo un espectacular trabajo visual ambientado en la mitología griega.



Apollo Pays



Seguimos con la mitología griega para viajar hasta Apollo Pays, tragamonedas cuyo mayor reclamo es la cifra de 117.649 vías para conseguir dinero en cada giro. Con un RTP del 96,6%, podrá aprovechar ventajas como giros gratis, re-spins y un multiplicador infinito.



Christmas Carol Megaways



Nos sumergimos en la visión navideña de Charles Dickens con Christmas Carol Megaways. Como su propio nombre indica, hablamos de una tragamonedas en la que destaca la mecánica megaways, con más de 200.000 líneas de pago y un RTP generoso del 96,6%.



Dead or Alive 2



NetEnt ha encontrado la forma de mostrarnos una tragamonedas de éxito con Dead or Alive 2. Sus 5 carretes y 9 líneas de pago, así como el RTP del 96,8%, hacen que obtener premios sea relativamente sencillo, sin olvidar extras como los multiplicadores, los giros gratis y la opción de compra de bonos.



Great Rhyno Megaways



Llegamos al final de este ránking en el safari africano de Great Rhyno Megaways. El aluvión de líneas de pago hace acto de presencia nuevamente, esta vez con más de 200.000, lo que unido al RTP del 96,6% hace que generar dinero tenga probabilidades elevadas. Al igual que el anterior, sus extras más jugosos son los giros gratis, los multiplicadores y la compra de bonos.



Mejores juegos casino Big Bass Bonanza Foto:

Estrategia de tragamonedas en línea: lectura de la tabla de pagos



La tabla de pagos o líneas de pago son el orden establecido en cada juego sobre el que deben alinearse los símbolos que ofrece ganancias en una tragamonedas. Originalmente, las líneas de pago ocupaban los carriles centrales en sentido horizontal, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido aumentando el número de carretes, estas líneas han tomado formas diversas que multiplican la acción y las posibilidades de éxito.



Reglas de las tragamonedas en línea: cómo jugar en línea



A diferencia de otros juegos de casino, las tragamonedas no requieren de un estudio previo o de una comprensión extrema del sistema de juego. Su algoritmo es muy simple, de modo que todo se limita a comprender las normas de cada tragamonedas, saber cuáles son sus líneas de pago y conocer el valor de cada símbolo.

De hecho, muchas tragamonedas que encontrará en el mercado tienen un botón para activar el modo automático, lo que implica que el usuario simplemente se limitará a observar si es su día de suerte. En todo caso, le recomendamos que sea cauteloso con este modo, ya que evitará el acceso, por ejemplo, a las funciones de juego de riesgo u otras avanzadas.



Historia de las máquinas tragamonedas



Las tragamonedas datan de finales del Siglo XIX, aparatos muy simples y de pequeño tamaño dotados de una ranura para introducir monedas, el área de carretes donde se veían girar los símbolos, el panel de premios, la bandeja donde caían las ganancias y, por supuesto, la palanca que accionaba la tragamonedas.

La primera máquina tragamonedas de la historia fue obra de Sittman y Pitt en Nueva York, con símbolos de naipes con las que se podían obtener cigarros o bebidas. Eso sí, el modelo más famoso fue el de Charles Fey, ya que incluyó tres carretes y los típicos símbolos de herraduras, diamantes, espadas, corazones y campanas, además de ser la primera en ofrecer ganancias en efectivo.

Desde entonces, el éxito de las tragamonedas está fuera de toda duda a nivel mundial, de modo que no sorprende en absoluto su éxito en los casinos. Los avances tecnológicos permitieron la creación de la primera vídeo tragamonedas en 1994, y a pesar de que en primera instancia no fueron bien recibidas por los jugadores, hoy en día son las más utilizadas tanto en casinos físicos como, obviamente, en los casinos en línea.



Preguntas frecuentes sobre los mejores sitios de tragamonedas en línea



¿Cuál es el mejor casino de tragamonedas en línea?



En Colombia puedes encontrar numerosos casinos de tragamonedas de calidad, como son los casos de Rushbet, Codere y YaJuego. En su interior encontrarás centenares de tragamonedas de todo tipo en los que conseguir ganancias muy jugosas.



¿Todos los mejores sitios de tragamonedas son seguros y cuentan con licencia?



Sí, los grandes sitios de tragamonedas son seguros y cuentan con la aprobación de Coljuegos, organismo regulador en nuestro territorio. Esto aporta seguridad para sus datos personales y bancarios, además de la confianza de operadores de primerísimo nivel.



¿Puedo jugar a las tragamonedas gratis?



Sí, existe la posibilidad de jugar gratis a las tragamonedas. Puede hacerlo a través del modo de prueba de cada tragamonedas, así como en aquellas que, por decisión del casino o a través de bonos y promociones, así lo permitan.



¿Todos los mejores sitios de tragamonedas recomendados son compatibles con dispositivos móviles?



Los mejores sitios de tragamonedas son totalmente compatibles con dispositivos móviles, por lo que podrá jugarlas esté donde esté. Además, algunos operadores ofrecen apps con las que se mejora la velocidad de carga y la estabilidad, entre otros puntos fuertes.



¿Qué casino de tragamonedas ofrece los mejores bonos?



Los principales casinos de tragamonedas cuentan con grandes bonos y promociones, ya sea para usuarios nuevos o ya registrados. Por ejemplo, Codere y YaJuego cuentan con un bono de bienvenida de hasta $100.000 COP.



¿Los bonos de giros gratis se aplican a todas las tragamonedas?



Los bonos de giros gratis se aplican a las tragamonedas que decida cada casino. En algunos casos sí se aplicarán a todas ellas, mientras que en otros existirá una selección de juegos en los que podrán ser aprovechados.