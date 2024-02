Amarga aventura europea, Dávinson: eliminado Galatasaray de E. League

No fue la Champions League, se sabía con el 'grupo de la muerte' como destino en la primera fase. Pero lo que no estaba en al cuenta era quedar fuera también de Europa League, contra todo pronóstico, con remontada incluida, con todos los ingredientes para un dolor enorme en el corazón.

Eso es lo que vivió Dávinson Sánchez con Galatasaray, que no pudo defender la ventaja de la ida y cayó en la vuelta por 3-2 contra Sparta Praga, equipo que sigue vivo en la Europa League, a costa de los turcos.

La llave de ida había terminado 3-2 y parecía que era una ventaja importante, solo que los checos lo descifraron desde el minuto 8 con un golazo del ecuatoriano Preciado para el 1-0 parcial.

Pero volví el alma al cuerpo de Dávinson y los suyos cuando el local daba una mínima ventaja y Bardakci de cabeza ponía la cuenta 1-1 a los 16 minutos.

Y en honor a la verdad debía ser otro el destino de ese primer tiempo, pues dos veces tenía que salvar Sánchez en el siempre lento retorno de los turcos y una vez, milagrosamente, Muslera.



En el complemento, sin embargo, ya no hubo tanta fortuna: a los 74 marcó Indrit Tuci, de cabeza, para dejar la cuenta 2-1 y ya no pararon más los checos, que liquidaron la serie a los 80 gracias a Lukás Haraslín, jugada en la que quedó comprometido el colombiano Sánchez, y Kuchta puso, a los 90+6, el 4-1 final.

Se quedó sin competencia internacional Dávinson, que no hizo mal partido pero le falta mucho apoyo en la zaga.