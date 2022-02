¿Pepazo de la fecha? Gris festejo de ucraniano Malinvoskyi en Atalanta

Atalanta superó sin mayores dificultades a un Olympiakos que corrió mucho pero pensó poco y nunca amenazó, ni siquiera jugando de local, al equipo de Gasperini. Los italianos se impusieron por 3-0, sin colombianos en el campo, pero la noticia, como en toda Europa, fue el terror de la guerra entre Ucrania y Rusia y el dolor de Malinovskyi, el mejor de la cancha.

Fue un primer tiempo que no iba a tener detalles por mencionar, salvo un par de tiros de esquina y mucho transpiración de los locales que sin embargo no lograron inquietar a sus rivales, peor Maehle se salió del libreto: a los 40 marcó un lindo tanto para darles tranquilidad a los suyos y ventaja en la llave, que ahora estaba 3-1 a favor.



Y en el complemento, todo el partido y todo el mérito para Malinovskyi, quien marcó el 1-2 a los 66 minutos en una gran combinación de Atalanta que coronó él de puro desconfiado, metiendo y puntazo y viendo cómo se le colaba al portero la pelota entre las piernas.



"No War in Ukraine, No a la guerra en Ucrania", decía la camiseta blanca que tenía debajo y que mostró a las cámaras el ucraniano, dolido por lo que viven los suyos, su país, su gente en medio de la tensión creciente con Rusia, que amenaza con una guerra.



Ya no tuvo ni ánimo de celebrar el doblete a los 69 y fue una pena porque marcó un auténtico golazo: remató con la izquierda desde fuera del área a la escuadra derecha del portero, con tiempo y espacio sí (Olympiakos ya se había fundido) pero eso no le resta mérito a la definición.

What a goal from Malinovskyi !

Atalanta avanza, como se esperaba en la Europa League y lo hace sin los delanteros Duván Zapata y Luis Muriel, ambos lesionados, Habla bien del dominio del técnico Gasperini de sus opciones para compensar el ataque sin delanteros puros. Pero para un tipo como Malinovskyi sabe todo a poco cuando los suyos sufren la amenaza de la guerra.