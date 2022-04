Sablazo de un referente culé: 'no corren, no juegan, es muy grave'

Para nadie es un secreto que pese a la gran evolución que ha mostrado el FC Barcelona con Xavi Hernández en el banquillo, todavía no ha recuperado su mejor era, algo que se esperaba con el catalán en el timonel y lo que se demostró en el clásico en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, contra Galatasaray, y Eintracht Frankfurt en la ida, le costó y no fue su mejor papel.

La presentación del Barcelona se dio para críticas de varios expertos periodistas, y una insignia y referente del club, Luis Suárez Miramontes. El ex delantero de 86 años fue muy fuerte en sus testimonios sobre el papel de los culés en los cuartos de final en Alemania. Una voz fidedigna por su trayectoria en el cuadro blaugrana siendo el primer y hasta ahora, único español en obtener el Balón de Oro en 1960.

Suárez procedió a decir, ‘menos mal que es un equipo modesto porque nos han podido haber metido 3 o 4. El Barcelona está haciendo un partido inexplicable, no está funcionando nada. No veo a nadie que reaccione en este partido tan triste. Además de no correr, no juega y es muy grave’.

El ex jugador referente del fútbol español a nivel mundial también dijo, ‘alguin dijo que tenía que aparecer Pedri, pero tienen que aparecer más de cuatro hoy, porque si no….’.

Finalmente, Suárez mantuvo que este partido no se puede repetir en el Camp Nou, y tiene suerte que el Frankfurt no se llevó el partido, ‘lo van a solventar fácilmente porque este Eintracht no es un gran equipo. Si no han ganado hoy, no le van a ganar nunca al Barcelona porque el Barça no va a jugar otro partido tan flojito. Y que el Barça juegue con otra camiseta, por favor’.