Segundo tiempo en juego: siga duelo Slavia Praga vs Rangers, EN VIVO

Rangers visita a Slavia Praga por la Europa League y ahí, un colombiano: Alfredo Morelos.

Minuto 88- ¡Doble atajada de MacGregor! Manotazo a un centro que se le cerraba y luego atajada contra el palo cuando le cabeceaban libremente. ¡El punto a la cuenta del portero!



Minuto 85- Vuelve a la carga el local, piden penalti por supuesta falta contra Provod pero no había nada



Minuto 77- Rápida salida de Morelos por la banda, a tiempo evacúan el peligro, con algo de suspenso, los locales



Minuto 74. Se enredó Ariba para centrar y debió rematar al arco



Minuto 70- ¡De la raya la sacó Rangers! Suerte que había una falta previa porque el susto fue enorme...



Minuto 64- ¡Tremenda atajada de Kolar! Remate con gran ubicación de Kent desde el centro del área pero voló, literal, el arquero



Minuto 60- Buen centro de Morelos que desperdició Aribo



Minuto 55- Falta contra Morelos, que apenas reaparece... Pocas opciones para el colombiano en un partido que arrancó muy cortado.



RUEDA LA PELOTA, SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Empate 1-1, no capitalizó el local lo que creó y falló atrás



Minuto 36- ¡Goooool de Rangers!!! Tiro libre de costado, duermen los zagueros locales, Hagi se aviva y mete el centro que capitaliza Helander y falla el portero en el corte. Sonríe la fortuna para los escoceses



Minuto 34- ¡Respuesta de Stanciu! Tremendo remate cruzado que pasa muy cerca



Minuto 33- ¡Uy qué falla del arquero! Le devuelven un ladrillo y por poco aprovecha Hagi



Minuto 29- ¡Salvó McGregor el segundo! No conecta Rangers y en cambio el dueño de casa es una amenaza constante



Minuto 25- De nuevo se acerca Slavia Praga, mucho más claro en ataque que su rival. Se lo pierde Kuchta



Minuto 24- Falta a Hagi (o al menos eso creyó el juez), lindo tiro libre para Rangers...



Minuto 23- Falta a Morelos, que debe venir al medio campo para tener contacto con la pelota



Minuto 18- Largo el pase de Morelos, que está molesto por la poca reacción de sus compañeros y por su propia ineficacia al ayudar en la marca



Minuto 10- Se salva del segundo Rangers en la llegada de Provod, a tiempo le desvían la pelota al tiro e esquina



Minuto 6- ¡Gooooool de Slavia Praga!!! Stanciu toma un pase preciso de Olayinka y muy temprano se va arriba



Minuto 3- Falta de Morelos



RUEDA LA PELOTA



Así juega Rangers, con Morelos titular: