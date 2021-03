¡El lío que se armó Tottenham! Heróico D. Zagreb lo sacó de E. League

¡Heróico! Lo fue Dynamo Zagreb, lo fue Orsic, lo sufrió Tottenham. Con mucha justicia se quedó fuera de la Europa League tras perder 3-0 contra un equipo croata que dejó la vida en su campo, que remontó el 2-0 de la ida y que rozó la gloria... en un estadio tristemente vacío.

El Tottenham despertó muy sobre el final y no tuvo tiempo contra un local que fue siempre más y que avanzó a cuartos de final después de una lucha más que meritoria.



Ya desde el primer tiempo era una declaración de confianza lo de Dynamo Zagreb, que tenía muchas ganas pero poca precisión. Sabían que el 2-0 no era un marcador definitivo y lo buscaron Petkovic al menos tres veces y Orsic, mientras Tottenham apenas resistía, controlaba las acciones sin sufrir mucho pero no se animaba a intentar ampliar su ventaja. Ese pudo ser el gran error.



Porque en el segundo tiempo salió con todo lo que le quedaba el equipo croata por la clasificación, que empezó a abonar a los 62 cuando Orsic sacó un bello remate de media distancia y de derecha puso la pelota en toda la escuadra, tras la asistencia de Majer, quien sabía del potencial de su compañero. ¡Y faltaba una eternidad de partido!



Y entonces por fin se acordaron los ingleses de acercarse al área, y lo hizo, Kane (quién si no), algo se sintió la llegada de Bale y Lo Celso, pero no había ni la mitad de mística que sí tenía el Dynamo Zagreb y por eso no extrañó que a los 82 otra vez Orsic los castigara a todos con su poderosa derecha, al meter un disparo que salió pegado al palo izquierdo, cuando miraban todos los de amarillo, Dávinson incluido. Sacaban en la raya sobre el final los croatas el cabezazo de Kane y entonces, contra todo pronóstico, ¡al alargue!



Llamaba la atención el cansancio extremo de los dirigidos por Mourinho, que no atinaban a una carrera, a una asociación, a nada que cambiara la historia. A los 95 perdonó Dynamo por la indecisión de Leovac, quien en vez de rematar al arco quiso centrar, y a los 101 también lo hizo Bale, al apresurarse en un remate que salió muy cruzado.



Y entonces, a los 106 minutos, Orsic y la mejor noche de su vida: de nuevo su pierna derecha haría la diferencia al meterse pegadito al palo, mientras Dávinson daba puños al césped y Mourinho maldecía en silencio. Quiso Bale en dos ocasiones, la más clara a los 115, cuando el portero le negó el gol de la clasificación y otra vez, con drama, sacaba Lovakovic en el intento de Kane, que estaba solo, y ya era casi cosa del destino que los croatas no perdieras su trabajada victoria.



Pero la verdad es que no llegó nunca Tottenham al partido, más allá de los minutos finales del alargue, pareció que dejó el alma en Londres y en cambio su rival, que lleva siete años sin perder en su casa en una Europa League, le dio una lección de fe y de entrega que por mucho tiempo perseguirá al equipo de Dávinson. Increíble pero cierto: ¡se les escapó la tortuga a los británicos!