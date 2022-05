Misión cumplida, Borré: marcó y Eintracht Frankfurt es finalista de EL

Lo llevaron para poner al equipo en la esfera europea y ahora disputarán el título de la Europa League: ¡misión cumplida, Rafael Santos Borré!

El colombiano se convirtió en figura de la clasificación de su equipo a la final de la Europa League, gracias al gol definitivo que marcó para el 1-0 (3-1) que puso al menos favorito, al verdugo del FC Barcelona, en la anhelada cita.



Lo mejor en el inicio era el show en la tribuna, las banderas, las bufandas, la inesperada efusividad alemana que le daba color a un partido sin opciones de gol en los primeros 20 minutos, pero no por eso sin noticias: perdía el Eintracht Frankfurt al habitual zaguero Hinteregger por lesión y a los 18 la precipitud de Cresswell en la marca de Hauge le costó la roja, a instancias del VAR, lo que puso todo más cuesta arriba para los ingleses, que encima tenían que remontar el 2-1 con diez.



La gran virtud de los alemanes es que fueron pacientes, que vieron venir la ansiedad del rival y entonces aprovecharon. Bueno, en realidad aprovechó Santos Borré, el que se ubicó donde le corresponde, en el medio del área, para que le cayera el pase preciso de Knauff a los 26 minutos y simplemente castigara. Sí, la cuenta 1-0 y el global 3-1. Y todo era felicidad en el emotivo escenario alemán.



Fue por más el dueño de casa, pero un día de imprecisión de Kamada y no pudo sentenciar y luego el tiempo, que los mandó a todos al descanso.



Vendría un complemento de mucha ilusión pero muy poco fútbol, prácticamente sin llegadas a los arcos, sin ides en un West Ham que no se levantó nunca de la expulsión, que sacrificó a Lanzini por un Johnson que no hizo ni sombra y entonces los alemanes también entraron en esa onda, llevando el juego a la calma, acomodándose sin arriesgar su anhelado cupo a la final.



Muy distinto a lo que se esperaba en dos equipos plenos de despliegue físico fue el cierre, pero importaba poco cuando la locura invadía a los hinchas en las tribunas, eufóricos, con bengalas rojas que decoraron la fiesta, con Borré ya descansando desde los 83 minutos, seguro de haber cumplido la tarea que le encomendaron e ilusionado con un título europeo que lo consuele de la eliminación del Mundial. Otra figura que se pierde Catar. Ya ni llorar es bueno.