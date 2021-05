Atlético de Madrid por otro sudamericano: llegaría de la Serie A

Atlético de Madrid sueña con el título, con la primera opción de levantar la corona en España, esperan en la última jornada hacer su labor, ganar, teniendo en cuenta que no dependen de ningún equipo. Sin embargo, Diego Simeone no deja nada al azar y ya traza la ruta para la temporada 2021-2022, no deja nada al azar, espera tener un equipo más fuerte y competitivo.



En días anteriores se decía que el deseo del técnico argentino era reforzar toda la zona de volantes, con la que sufrió durante toda la temporada en el nivel de sus jugadores, lesiones y los contagios de coronavirus. El primero en la lista parece ser Naby Keita, jugador actualmente del Liverpool. Pese a esto, aparece otra opción, desde la Juventus.



Rodrigo Bentancur de 23 años sería el nuevo deseo del ‘cholo’ que ve en él un futuro prometedor para la zona medular del Atlético de Madrid, pensando en el futuro y en la confección de un plantel cada vez más fuerte y resistente. De acuerdo a la información de CalcioMercato, el pedido de Simeone es el uruguayo, buscarlo e incorporarlo para la próxima temporada.



El uruguayo tiene contrato con la Juventus hasta el 2024 y si el Atlético quiere tenerlo después de junio, deberá desembolsar una cifra cercana o superior a los 40 millones de euros.