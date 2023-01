Polémica de hinchas de Inter: Napoli denuncia insultos a Maradona

Inter de Milan y Napoli se midieron en el regreso de la Serie A tras el parón por el Mundial de Qatar 2022. El público milanés y napolitano respetaron como se debía los actos protocolarios y el minuto de silencio y aplausos para Edson Arantes Do Nascimento por su fallecimiento, pero, también antes de dar inicio al compromiso, recordaron a Diego Armando Maradona, aunque para la visita no fue el mejor recibimiento ni un 'homenaje'.



Al contrario, se sintieron aludidos negativamente por la actitud de los seguidores del Inter, y para colmo, el partido culminó con victoria por la mínima diferencia para los locales con un solitario tanto del bosnio, Edin Dzeko cuando el encuentro se notaba muy parejo.

Para el Napoli no fue el mejor partido, pues, no solo por la derrota por la mínima diferencia y perder el invicto que cosechaba y que, además, lo mantenía como el único equipo en las cinco grandes ligas de Europa como invicto en este arranque de la temporada 2022/23. Los napolitanos no quedaron cómodos por la caída y eso se vio en reproches de Luciano Spaletti a Tanguy Ndombele y otros jugadores al final del compromiso. Sin embargo, la polémica se dio al inicio del compromiso.



Uno de los grandes ídolos del Napoli sin duda alguna es Diego Armando Maradona. El argentino que falleció en noviembre de 2020 dejó una huella enorme en Italia respetado por todo el pueblo napolitano. Antes de iniciar el partido, una diputada italiana denunció cánticos en contra de Maradona. "Esta noche antes del partido Inter-Napoli, fuimos testigos de cánticos vergonzosos no sólo contra la ciudad de Nápoles, sino también contra Diego Maradona, con citas del cólera e invocaciones al Vesubio", señaló la denunciante.



Los 'Tisofi' del Inter de Milan cargaron en contra de Nápoles y de Diego Armando Maradona de acuerdo con la denunciante. La gran pregunta es, después de los hechos, ¿el Giuseppe Meazza será investigado por la actitud de los hinchas? ¿Le caerá una sanción a los seguidores o al estadio? La denuncia está y la polémica continuará en Italia.