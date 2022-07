Dybala será rival de su 'panita': así lo oficializó su nuevo club

Roma hizo oficial este miércoles el fichaje del argentino Paulo Dybala, que jugará las tres próximas temporadas en el club italiano y a cuya concentración en Albufeira (Portugal) se unió el pasado lunes, cuando se supo que había aceptado la oferta tras conversar con el técnico luso del conjunto romanista, José Mourinho.



"¡Bienvenido a la Roma, Paulo!", escribió el club en un comunicado en su web en el que se muestra "encantado de poder anunciar el fichaje del delantero Paulo Dybala", que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2025.

"La rapidez y la determinación con la que la Roma ha demostrado lo mucho que me quiere han marcado la diferencia", dijo el jugador de 28 en la nota, en la que destaca las "muchas emociones" vividas en los últimos días, hasta concretar el fichaje.



Aunque no se han dado cifras, los medios locales cifran en 6 millones de euros el sueldo que recibirá el jugador. "Me uno a un equipo que está en alza, a un club que sigue poniendo bases sólidas para el futuro, y a un entrenador, José Mourinho, con el que será un privilegio trabajar", añadió

Dybala, que alabó "el ambiente que crea la afición del Roma".



La decisión del jugador, que ya se ha unido a sus nuevos compañeros en Portugal y comenzará esta semana a preparar la nueva temporada, es "un testimonio de la credibilidad del club y una muestra del duro trabajo que, entre todos, estamos realizando para sacar adelante al Roma", dijo, por su parte, Tiago Pinto, director General del club.



"Paulo es un jugador de renombre mundial que ha ganado grandes trofeos y ha sido aclamado en todo el mundo; traerá esa clase al Roma y estoy seguro de que, con él en la plantilla, seremos aún más fuertes y competitivos", añadió. Cinco veces campeón de la Serie A, Dybala comenzó su carrera en su Argentina natal con Instituto, antes de jugar en el Palermo Juventus en Italia, donde además de sus títulos de liga, también ha ganado la Copa Italia en cuatro ocasiones y la Supercopa italiana en otras tres, recuerda el club.



Nombrado Jugador Más Valioso de la Serie A en 2020, el internacional argentino ha disputado 34 partidos con la albiceleste y el más reciente de sus tres goles con su país lo marcó en la "Finalísima" de junio contra Italia en el estadio de Wembley.



Dybala llevará su número habitual, el 21, en su nuevo equipo, después de que Nemanja Matic, que originalmente lo eligió cuando se unió a los giallorossi el mes pasado, lo cambiara para lucir el 8 en su lugar.



El exjugador del Juventus tomó la decisión de fichar por el Roma en la madrugada del domingo al lunes pasados y la intervención de Mourinho fue decisiva, según los medios italianos. Dybala se despidió el pasado 30 de junio del Juventus y, aunque se hablo mucho de su posible pase al Inter de Milan ha sido finalmente la Roma la que se ha hecho con sus servicios tras consolidarse en el club de Turín, con 115 goles y doce títulos repartidos en 5 'Scudetti', 4 Coppa Italia y 3 Supercopas de Italia.



