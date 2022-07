Pogba vuelve con toda: ¡cobrará el doble de lo que gana Cuadrado!

El internacional francés Paul Pogba ya es oficialmente y hasta 2026 de nuevo jugador del equipo italiano Juventus, en donde militó anteriormente durante cuatro temporadas (2012-2016) y con el que disputará la Champions League, anunció este lunes el club de Turín.

Pogba ha firmado hasta el 30 de junio de 2026 y "a cambio de la inscripción del jugador el Juventus incurrirá en gastos adicionales por 2,5 millones de euros, pagaderos antes del 31 de agosto de 2022", se indica en un comunicado.



No se especifica cuánto cobrará el futbolista, aunque medios locales han cifrado su sueldo en unos 8 millones de euros. Lo que sería el doble de lo que actualmente gana Juan Guillermo Cuadrado (alrededor de 4 millones).



"No podríamos estar más contentos: Pogba está de nuevo con nosotros", dijo el club en sus redes sociales, en las que recuerda la época previa del jugador como juventino y en el que no se ofrecen detalles de la operación para su fichaje.



"Paul ha vuelto a Turín, se fue de niño, vuelve como hombre y campeón, pero hay algo que no ha cambiado: el deseo de escribir juntos otras nuevas páginas inolvidables", añade el club italiano.



Juventus recuerda que "en 2016 nuestros caminos se separaron, después de cuatro años increíbles", en los que Pogba levantó nueve títulos (4 'Scudetti', 3 Supercopa de Italia y 2 Coppa Italia) y que le sirvió para consolidarse como uno de los grandes nombres del momento.



En esa época "aquel joven francés de gran talento, que no tenía ni 20 años, debutó en el primer equipo y, menos de un mes después, marcó su primer gol". Fueron "años en los que habíamos aprendido a contener la respiración cada vez que le veíamos lanzar un disparo desde fuera del área: sabíamos cómo podía acabar, y a menudo terminaba en un rugido de alegría (para ser precisos, desde fuera del área, Paul marcó 14 veces en 4 temporadas de la Serie A, más que cualquier bianconero a la altura de Pjanic)".



"Pogba se convirtió en un campeón increíble, ganando tanto con la camiseta bianconera, rozando la Champions League en 2015, dando 12 asistencias solo en su última temporada en Turín, marchándose con un botín de 34 goles, a los que podemos añadir la belleza de 32 asistencias, para un total de 66 goles que le vieron protagonizar", recuerda el club.



"Luego nos despedimos, y él, mientras tanto, consagró su talento y su potencia, llegando incluso a ser campeón del mundo con Francia en 2018", pero "nunca lo olvidamos del todo: hay algo ancestral en la llamada del hogar, ese algo que al final, después de mil aventuras, te hace volver".



En 2016, Pogba dejó el conjunto italiano para volver al Manchester United, el club que le hizo debutar en primera división (2011-12) y que anunció el pasado mes de mayo que no renovaría el contrato del centrocampista, el cual finalizaba el pasado 30 de junio, por lo que la 'Vecchia Signora' solo tuvo que negociar con el jugador.