Bonucci le ruega a la Juventus: pedido para seguir jugando

El italiano Leonardo Bonucci, apartado de la actividad diaria del Juventus, pidió a la directiva reincorporarse a los entrenamientos y volver a formar parte de la primera plantilla, pero el club italiano se mantuvo firme en la decisión tomada para la próxima temporada de no contar con sus servicios pese a que le reste un año más de contrato.

Tras una temporada marcada por sus lesiones y en la que perdió todo el protagonismo en el centro de la zaga, la 'Juve' decidió dejar fuera del proyecto deportivo al que hasta ahora era su capitán.



Algo que Bonucci no ha aceptado y ha provocado que enviara, a través de sus abogados, un correo electrónico certificado al club pidiendo su reincorporación, desveló este viernes 'La Gazzetta dello Sport'.



La respuesta de la 'Vecchia Signora', según la mencionada fuente, fue tajante: el Juventus le trasladó su intención de no contar con él para la próxima campaña, aumentando la tensión entre ambas partes. El movimiento del central italiano, en cambio, le sirve para aclarar su situación y poder acudir a la Junta Arbitral de la Serie A para interponer una posible denuncia al Juventus y pedir una indemnización que podría llegar a los 2 millones de euros, según el rotativo.



Bonucci, al que todavía le resta un año de contrato, se entrena en la ciudad deportiva de Continassa a una hora diferente que sus excompañeros, pero junto al resto de jugadores descartados que no entran en el proyecto juventino como el suizo Denis Zakaria.



La opción de la indemnización es la que más fuerza coge si la 'Juve' se niega a reincorporar a Bonucci a los entrenamientos, ya que la Serie A protege a los jugadores con contrato que quedan apartados. Por su parte, el defensa se manifestó en redes sociales el pasado miércoles tras el último amistoso, que vio desde la grada, en contra de la decisión tomada por la directiva blanquinegra.



"La realidad de hoy, en un lugar que más allá de todo sigo percibiendo como mi casa, sigue enseñándome cómo el amor y el cariño pueden llegar más allá de las situaciones impuestas. Gracias a todos los aficionados de la Juventus, desde el primer día hasta hoy", publicó en su cuenta de Instagram. Por ahora el jugador, a falta de una semana para el comienzo de la liga doméstica italiana y a la espera de nuevos movimientos por parte de su equipo legal, seguirá entrenando apartado.



