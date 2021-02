Cristiano se pasea y Juventus celebra contra el colero del Calcio

En su casa, con la necesidad y ante el colero del Calcio, no tendría por qué haber sido diferente: Juventus goleó 3-0 a Crotone y se afianzó en el tercer lugar de la tabla.

Fue un partido en el que costó abrir la cuenta pero ya después fue cuestión de soltarse y celebrar. No estuvo Cuadrado por lesión pero Cristiano encontró otros socios para hacer daño.



Tres veces intentó Cristiano Ronaldo, tres muy claras rematando desde las dos esquinas, un poco avisándole a Crotone lo que se avecinaba. Se apoyaba en Ramsey, quien también tenía dos intentos, más otro de De Ligt y así, era un aguacero la primera media hora para un visitante que sabía que pagaría pero no cuándo.



Lo sabrían a los 38 minutos cuando e portugués remataba de cabeza desde la derecha, junto al palo izquierdo, en ese centro de Alex Sandro que le cayó perfecto tras el tiro de esquina.



Y fue que cayera uno y ya no habría resistencia: justo antes del cierre del primer tiempo, de nuevo Cristiano Ronaldo (aparecía con su letal cabezazo en el centro del área, ahora gracias al pase de Ramsey.



No cambiaría el decorado en el complemento, cuando Massias trataba de sacar la cabeza en Crotone con un remate sin mayor peligro y justo después más de lo mismo: Danilo a los 59, el propio Cristiano a los 63 y Alex Sandro a los 64, hasta que cayó el tercero.



A los 65 Mckennie encontró la pelota frente al arco, la amortiguó y sacó el remate ante la pasividad de su rival, para el triunfo 3-0 que era otro día en la oficina para un Juventus que necesita estos baños de confianza no solo pensando en seguir dando pelea en el Calcio sino también en la Champions.



Perdonaban Ramsey debajo del arco, Morata y luego Chiesa y así, una y otra vez, pero ya los tres puntos estaban en la bolsa y aunque Inter de Milán está lejos, a 8 puntos, es clave no resbalar contra rivales débiles.