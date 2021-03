Raro pero cierto: Juventus goleó a Spezia pero le tocó trabajar duro

Juventus tenía que vencer a Spezia para no descolgarse en la pelea por el título de la Serie A. Y de hecho lo hizo, pero no fue tan fácil.

El dueño de casa aseguró tres puntos tras imponerse por 3-0, con tantos de Morata, Chiesa y Cristiano Ronaldo, pero pasó mucho tiempo sin hacer daño, poniendo en riesgo la victoria por momentos y trabajando mucho, aunque la goleada haga pensar que no fue así.



Poco por decir del primer tiempo salvo que Spezia se creció cuando vio en frente la camiseta de rayas, que no solo cortó el juego sino que esporádicamente se animó a acercarse a Szczesny.



Lo mejor de la primera media hora era una descolgada de Chiesa que se anulaba por fuera de lugar y a los 41 un remate en el palo de Cristiano Ronaldo que debió ser golazo.



Arrancaba el segundo tiempo con el necesario ingreso de Morata y el cambio de decorado casi inmediato en Juventus.

Una eternidad tardó el VAR en decidir que no había fuera de lugar de Bernardeschi cuando metía el centro por derecha a Morata, que el español definía bien, anticipando a su marcador. Pasó a los 60 minutos y se pudo celebrar casi 5 minutos después... la herramienta o los que la manipulan...



Se animaría ya sobre los 70 Cristiano Ronaldo de frente al arco, pero era una noche rara para el portugués, con una imprecisión atípica para sus alucinantes números.



No parecía su noche pero sí la de Chiesa, pues a los 70 clavados aprovechó tuvo revancha cuando la asistencia de Bernardeschi para rematar de frente al arquero, ver cómo le atajaban pero le dejaban el rebote, y desde el suelo marcaba el 2-0.



Otra vez lo intentaría Cristiano, ahora de tiro libre, pero volaba el arquero Provedel para bloquearlo. Tendría su propia reivindicación a los 88 minutos, cuando le quedó por fin un pase profundo limpio para encarar al portero y ahí no iba a fallar. Fue el 3-0 final y el fin del ímpetu del visitante.



Spezia luchó hasta el final, generó juego y asustó hasta el pitazo, pero no tuvo la precisión necesaria para hacer más daño. En cambio Juventus siendo Juventus pudo dudar pero luego hizo todo lo que se esperaba.