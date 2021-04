CR7 le salvó el puesto a Pirlo: sufrido empate de Juventus en el derbi

La jornada 29 del fútbol italiano traía consigo uno de los mejores clásicos del país. Juventus visitó al Torino en el popularmente llamado ‘Derby della Mole’. A pesar de tener un amplio historial a su favor, los de Andrea Pirlo se llevaron una gran sorpresa.



Como era de esperarse Juan Guillermo Cuadrado fue titular en el equipo bianconero y jugó la totalidad del encuentro. En el equipo local jugaron también el paraguayo Antonio Sanabria, figura del partido, y el venezolano Tomás Rincón.

La primera del partido llegó con gran polémica. Apenas a los ocho minutos de juego, Matthijs de Ligt, con algo de imprudencia, le robó el balón a Andrea Belotti dentro del área. El choque entre ambos futbolistas fue sumamente fuerte, motivo por el que todo se detuvo mientras el VAR analizaba, pero a fin de cuentas nada fue sancionado.



Mientras los dueños de casa reclamaban el posible penal, la visita aprovechó para pegar primero. Al minuto 12, Federico Chiesa, de brillante actualidad, corrió un balón profundo, recibió dentro del área y definió entre las piernas del golero Salvatore Sirigu.



A pesar del gol en contra, los dueños de casa no bajaron los brazos y mantuvieron la intensidad en zaga ofensiva. Ese tanto ir y venir sería recompensado al minuto 27, cuando Rolando Mandragora sacó un remate raso desde fuera del área que atajó Wojciech Szczęsny y Antonio Sanabria capitalizó el rebote.



Con el marcador nuevamente en tablas, Juventus fue apoderándose poco a poco de la posesión, pero no encontró resquicios para vulnerar el pórtico visitante. Cuadro y Alex Sandro eran usados constantemente en las bandas y los acercamientos llegaban hasta tres cuartos de cancha. El muro era impenetrable.



Al minuto 42, la visita por poco se pone nuevamente en ventaja. Cuadrado levantó un centro preciso desde la derecha, Morata se anticipó a todos, cabeceó contra el césped y Sirigu salvó magistralmente.

La segunda parte no podía empezar de peor manera para el onceno ‘bianconero’. Apenas transcurridos 20 segundos, Sanabria condujo con total libertad por izquierda, soltó un remate potente al primer palo de Szczęsny y este no pudo evacuar el peligro. Remontaba el dueño de casa.



Cristiano Ronaldo por fin apareció. Al minuto 52, Dejan Kulusevski levantó un centro desde costado derecho, el portugués cabeceó de gran manera y Sirigu con la punta de los dedos envió el balón al tiro de esquina. Atajadón del italiano experimentado.



Quince después, CR7 volvió a generar peligro con un cabezazo, proveniente de Alex Sandro, que salió ligeramente desviado. Juventus abusaba un poco del pelotazo y juego aéreo, le faltaba mayor colectividad.



Al 79' llegaría la más clara para los visitantes, de la mano de Cristiano que se puso el equipo al hombro. Centro desde zona izquierda, la misma de todo el partido, Giorgio Chiellini la peinó en el primer palo y la estrella lusa igualó el marcador.



En primera instancia todo quedó anulado por supuesto fuera de lugar, pero desde el VAR revisaron la jugada y tras varios minutos convalidaron el gol del empate.



Tres minutos después casi llega el tercero juventino. Rodrigo Betancur probó suerte con un remate lejano, Sirigu la rozó y el balón terminó estrellándose en su palo izquierdo. Envión anímico de la visita.



En el minuto 89, Torino utilizó la misma táctica de su rival y por poco lo gana. Centro desde costado derecho que conectó Sanabria y Szczęsny salvó con lo justo. Y cuatro después, Daniele Baselli ejecutó un tiro libre sensacional que el golero polaco sacó del ángulo.



Finalmente no hubo tiempo para más y el ‘Derby della Mole’ terminó con un emotivo empate a dos. Con ello, la Juve quedó con 56 unidades en la cuarta casilla del campeonato italiano.