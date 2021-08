Cristiano Ronaldo se va de Juventus: Allegri confirma, ¿a dónde irá?

Cristiano Ronaldo dejó de ser, este viernes, jugador de Juventus de Italia. Se fue. No entrenó. Así, de un plumazo.

El propio delantero se despidió de sus compañeros en el último entrenamiento, del que no participó, y salió 40 minutos antes, sin hacer declaraciones públicas.



Poco después, el propio técnico Massimiliano Allegri confirmó la noticia: "No estoy decepcionado con Cristiano Ronaldo. Quiere salir de la Juve y está buscando nuevo equipo. Es la vida. Ayer Cristiano me dijo que no quiere jugar más en Juventus, por esta razón no será convocado par mañana", dijo el DT en rueda de prensa.



Significa que Cristiano se irá pero todavía falta un detalle: a dónde y por cuánto. El jugador habló con los directivos y les explicó que tiene un acuerdo con Manchester City. Sin embargo, se necesita que el club acepte la inclusión de un jugar de Guardiola en la transferencia y que este acepte salir a la Juve... Por ahora no hay anuncios oficiales.



Sería nada menos que el mercado en el que Messi dejó al FC Barcelona y Cristiano se puso a órdenes de Guardiola. ¡Quién lo hubiera imaginado!