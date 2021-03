Cristiano Ronaldo y su emotivo mensaje a Pelé

Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords y ganar distinciones. A sus 36 años el portugués rompió la barrera de los 767 goles del astro brasileño, Pelé. A pesar de la eliminación a manos del Porto, este fin de semana anotó triplete con la Juventus y consolida como máximo goleador de la Serie A con 23 goles en 23 partidos.



Tras su hattrick, el portugués dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales a la gloria eterna de Pelé.

“Hoy cuando alcanzo la cifra oficial de 770 goles en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directas a Pelé. No hay jugador en el mundo que haya crecido sin escuchar historias sobre sus partidos, goles y logros, y yo no soy una excepción. Por eso me llena de alegría y orgullo estar en lo más algo de la tabla de máximos goleadores del mundo, superado el récord de Pelé, algo con lo que nunca hubiera soñado cuando era un niño en Madeira”.



“Gracias a todos los que han estado conmigo en este increíble viaje. A mis compañeros de equipo, mis oponentes, los aficionados de este deporte en todo el mundo y, lo más importante, mi familia y amigos cercanos: Créanme cuando les digo que no podría haberlo hecho sin ustedes. ¡Ahora no puedo esperar más a los próximos partidos y desafíos! ¡Los próximos récords y trofeos! Créame, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal!”.





