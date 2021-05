Cristiano sí quiere volver a un ex equipo: ¿Qué pasará con Juventus?

Bombazo en Europa sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. El astro portugués ha sido vinculado a varios equipos en el último tiempo, pues, según dicen en su entorno, no se ha sentido en plenitud en Juventus; y no porque su rendimiento haya bajado en Italia, sino porque el equipo de Turín no le garantizó un plantel competitivo para conquistar Europa.



Incluso, en la Serie A la ‘Juve’ acaba de terminar con su hegemonía, y luego de 9 títulos consecutivos, esta temporada no pudo pelear por el ‘scudetto’, que quedó en manos de Inter.



Pues esta vez el turno es para ‘Sport Mediaset’, que entregó información sorpresiva sobre el futuro de CR7. Dice el periodista Claudio Raimondi, que Ronaldo tiene todas las intenciones de volver a uno de los equipos por los que ya pasó, pues guarda gratos recuerdos. ¿Y qué pasará con Juventus?



“Cristiano Ronaldo tiene una idea a futuro y aquí la desvelamos de primera mano. Quiere terminar el ciclo en la Juventus y luego jugar dos años en el Sporting de Lisboa”, aseguró el periodista, que fue citado por el sitio web Calciomercato. Según la versión, el portugués “no tiene intención de dejar la Juventus” y “honrará el contrato que tiene vigente hasta 2022”.



Ni Real Madrid quiere llevar de vuelta a Cristiano, ni Manchester United estaría en posición económica de llevar a cabo tal operación, dijo Raimondi. Y dejó una conclusión: “No hay condiciones para que Ronaldo se vaya de la Juventus, principalmente por motivos personales, relacionados con sus patrocinadores”.