Cristiano Ronaldo: ¿regreso a donde nunca debió salir o dinero árabe?

El fracaso de Juventus, eliminado en octavos de final de la Champions League, puso en la vitrina un lujo que todos quieren pero muy pocos pueden pagar: Cristiano Ronaldo.

La salida del portugués de Turín parece inminente pues el objetivo de levantar La Orejona en definitiva no se cumplió y por eso ahora empieza la fila de los posibles pretendientes.



Según desveló Josep Pedrerol en El Chiringuito, el plan A sería, nada menos, que el regreso a España: "Jorge Mendes ha hablado con el Real Madrid de la posibilidad de la vuelta de Cristiano Ronaldo", dijo.



La versión indica que hace un año se empezó a barajar la opción tras la salida, en 2018, que al final no le hizo bien ni al club ni al jugador.



El propio Sergio Ramos, capitán 'merengue' y quien curiosamente está negociando apenas su renovación, explicaba sobre la salida del goleador: "No me sorprendió. Fue algo en lo que perdió Cristiano y el Real Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque es de los mejores jugadores del mundo y nos hubiera acercado al ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida por encima de cualquier decisión de un jugador, entrenador, directivo… Ver siempre el interés para el equipo".



En el intermedio está una relación con Zidane que habría que reconstruir, un fichaje de un jugador de 35 años cuando la política de Florentino Pérez es no negociar contratos largos con mayores de 30 y un asunto fiscal que acabó siendo una de las razones de la salida del jugador de España... Vale recodar que en Italia tiene trato preferencial en ese sentido.



No parece un panorama sencillo y por eso tomaría fuera un plan B de Jorge Méndes con su principal activo: el PSG. ¿El mismo que iría por Messi? ¡El mismo! No para juntar a los dos estelares, claramente, pero sí para tener al menos a uno en la plantilla, según los últimos rumores.



"PSG no puede permanecer inactivo en el mercado de estrellas internacionales. Sobre todo los que se mueven, como Cristiano Ronaldo. El PSG se ha preparado, en caso de la marcha de Mbappé, para intentarlo todo para acoger un Balón de Oro la próxima temporada”, publicó recientemente Le Parisien.



“El PSG sigue de cerca la situación del campeón de Europa portugués, empujado a salir en la Juventus”, así que “si Mbappé se marcha, el club espera atraer a Lionel Messi o CR7”, añadió, no sin recordar que Mendes tiene gran relación con el presidente del club francés.