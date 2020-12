Sigue la tensión en Atalanta: ‘Papu’ Gómez, nuevamente es sacrificado

Los problemas internos en Atalanta de Bérgamo parecen no tener fin. Un cruce entre Gian Piero Gasperini, entrenador del club, y Alejandro ‘Papu’ Gómez, el símbolo del plantel, desató una crisis en el equipo sensación de la pasada temporada en Italia. Y la tensión es cada vez más fuerte, pues el técnico decidió no convocar al argentino para el partido de este domingo contra Roma, en la capital. Así, las versiones que hablan de una posible salida del ‘Papu’ en el libro de pases de enero, aumentan: Milan y PSG quieren pescar en río revuelto.

La relación Gasperini-Gómez va camino de la ruptura y todo hace pensar que los directivos del club están del lado del entrenador. La “elección compartida” de no convocar al argentino para el próximo partido, tomada en conjunto por autoridades y técnico, habla de la tirantez en la relación, el primer gran conflicto en un club que desde hace ya varios años evoluciona temporada tras temporada. Y Gómez fue (es) partícipe necesario de ese ascenso.



Hace unos días, el ‘Papu’ había escrito una historia de Instagram en la que ya se vislumbraba un cortocircuito con el club y el entrenador. “Queridos hinchas: les escribo aquí porque no tengo otro medio para defenderme o hablarles. Sólo quiero decirles que, cuando me vaya, sabrán la verdad de todo. Me conocen bien y saben quién soy. Los amo. Su capitán”.



Gasperini, en cambio, negó que esas palabras fueran el detonante para excluir al argentino del próximo partido: “No soy invasivo. No controlo lo que hacen los jugadores. Si nadie sale lastimado y mis jugadores se divierten, está bien”. A los 33 años y con contrato vigente hasta junio de 2022, Alejandro Gómez tiene suficiente cartel en Europa como para conseguir club en el próximo mercado. La incógnita pasa por saber qué hará su club, quien lo quiere junto a Gasperini. La convivencia se torna difícil. Y en febrero llega Real Madrid por la Champions.