Buffon, lapidario con Cristiano: 'Juventus perdió ADN de ser equipo'

Cristiano Ronaldo salió de Juventus casi como llegó: no cumplió el desafío de ganar la Champions League, ganó los títulos que ya llegaban sin él, básicamente fue un buen negocio su salida al Manchester United.

Lo dejó muy claro una voz autorizada, la del exportero del club Gianluigi Buffon, para quien trabajar con el portugués te marca, pero no para bien en todos los casos.



En una charla exclusiva con Hristo Stoichkov, en el canal TUND de México, el hoy arquero de Parma dijo que el vestuario no tomó bien la llegada del artillero.



“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo”, aseguró.







El sacrificio de tener a Cristiano fue el espíritu de grupo. “Cuando llegamos a la final de la Champions en 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad. Había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once. Eso lo perdimos con Ronaldo”, concluyó.



La declaración recuerda al incidente que tuvo Cuadrado con Cristiano, justamente en la eliminación de Juventus contra Porto de la Champions League y deja claro que en efecto le faltaba pertenencia en ese vestuario. Ademá, ya Bonucci había adelantado en otra entrevista lo que Buffon contó en esta nueva charla: la individualidad quebró al grupo.