'Papu' Gómez sigue 'comprando' peleas en Italia: ahora con la prensa

Alejandro 'Papu' Gómez está irritable. Él, que ha sido reconocido por hacer bromas a sus compañeros, bailar y prender la fiesta, ahora ya no parece tan festivo.

Desde que se peleara con su DT en Atalanta, Gian Piero Gasperini, el argentino ha ido contando cada vez menos en el equipo, a pesar del ser el capitán, y su destino casi parece sentenciado fuera del club.



Precisamente por ese escándalo quisieron entregarle un premio, conocido como el Tapiro de Oro, que es famoso en Italia pues se ha otorgado hace 24 años a personajes que están dedicado a personajes famosos que se involucran en escándalos de la política, el espectáculo o los deportes.



Según había informado la Gazzetta, de Italia, un periodista quiso acercarse a darle un premio al Papu Gómez, quien no aceptó y se los habría lanzado, rompiendo el obsequio.



Las críticas no se hicieron esperar y el argentino salió a defenderse en su cuenta de Instagram: "Nunca he tirado algún objeto hacia el enviado del programa, solo elegí, y era mi derecho, no recibir nada y no contestar a las preguntas, respetando a los que estaban haciendo haciendo su trabajo", explicó.



Los ánimos evidentemente están crispados por estos días y no parece ser un buen momento para hacerle chistes al otrora divertido 'Papu' Gómez.