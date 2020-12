'Sigue siendo nuestro capitán': Zapata y el conflicto Gómez-Gasperini

Con una espléndida actuación de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, Atalanta goleó 4-1 a la Roma, en la fecha 13 de la Serie A. Los colombianos fueron protagonistas de la épica remontada en el Atleti Azzurri, anotando un gol cada uno.

Una de las particularidades que dejó la victoria del equipo de Bérgamo sobre la loba, fue la no inclusión del argentino Alejandro 'papu' Gómez, quien desde hace días ha perdido la titularidad en el equipo, luego de que se conociera que hubo un enfrentamiento entre el volante y el DT, Gian Piero Gasperini.



Las versiones de los diferentes diarios italianos aseguran que la relación entre el 'Papu' y Gasperini está rota, por lo que la continuidad del capitán en el equipo nerazzurri estaría en vilo.



Justamente, en medio de la crisis que hay en el interior de Atalanta, Duván Zapata, figura y referente en ataque, dialogó con Sky Sports sobre la victoria en condición de local y sobre el conflicto que hay en el interior del equipo.



"Personalmente estoy feliz de haber encontrado el gol, aunque no siempre sea lo más importante. Es importante hacer que el equipo juegue bien y esta noche, después de un período de mala suerte, jugamos un gran partido ", dijo.



"'Papu' no se ha ido, sigue siendo nuestro capitán y espero encontrarlo en el campo con nosotros ", concluyó el colombiano.





Por ahora, Atalanta, sin su capitán, se enfrentará este miércoles 23 de diciembre a Bolonia, en la jornada 14 del Calcio Italiano.