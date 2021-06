¿El fin de una era? Paolo Guerrero, baja en Perú para Copa América

Ricardo Gareca sorprendió este jueves con una convocatoria en la que no aparece el referente del equipo, Paolo Guerrero.

El atacante, de 37 años, ha sido el emblema del equipo por años, pero su actualidad explicaría la decisión del entrenador.



Vale decir que Guerrero fue convocado para los partidos de Eliminatorias a Catar 2022, contra Colombia (0-3) y Ecuador (1-2) pero no se mostró físicamente a tope. Por eso no estará en Copa América 2021 y no son pocos los que creen que se ha ido así su última opción de disputar un torneo continental con su país.



Además de Guerrero brillan por su ausencia Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Pedro Aquino, y Edison Flores.



Estos son los llamados por Gareca: