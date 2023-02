España ya tiene reemplazo de Sergio Ramos: se asoma un central francés

Curiosamente, el jueves 23 de febrero, Sergio Ramos notificó que no iba a continuar en la selección de España, pero dejó muchos dardos en contra de Luis De La Fuente, el nuevo seleccionador del combinado nacional. Ramos no estuvo en el Mundial de Qatar en la lista de Luis Enrique por una lesión que no le alcanzó a recuperarse para estar en plenas condiciones, y ya recuperado, titularísimo en el Paris Saint-Germain, recibió una negativa noticia que puso fin a su continuidad con 'La Roja'.



Sergio Ramos no se ha perdido partidos últimamente con el Paris Saint-Germain entre buenas sensaciones que la prensa francesa ha elogiado por varios momentos y con la gran curiosidad del por qué no hará parte el liderazgo y capitanía del defensor central ex Real Madrid y Sevilla.

Con dardos en contra de Luis De La Fuente, Sergio Ramos se despidió de la selección española que ya tiene nuevos planes sin el defensor central del Paris Saint-Germain. De La Fuente que apenas llegó notificó que no iba a contar con Ramos y así fue. Ahora cambia la página en busca del nuevo zaguero que pueda suplir a un Sergio que tampoco pudo estar en el Mundial de Qatar y poco a poco se fue despidiendo del combinado nacional.



Pero ahora lo que más resulta curioso es que Luis De La Fuente o la Real Federación Española de Fútbol no esté pensando en un defensor central oriundo de España sino que ahora buscan a un francés que esperan nacionalizarlo. Se trata de Robin Le Normand que aterrizó a la Real Sociedad en el 2016 y ya va para el séptimo año con el elenco donostiarra. Así como lo que sucedió con Aymeric Laporte, Le Normand es el elegido.

Y es que, Robin Le Normand ya habría empezado a realizar los trámites para agilizar la nacionalidad española para ser nuevo convocado al equipo que quiere tener Luis De La Fuente en este nuevo proceso que inicia con la selección de España. El defensor de la Real Sociedad ya dio el sí y Le Normand, que ya va para su séptimo año en el club quiere acudir a la nacionalización por carta de naturaleza para solicitar por vía excepcional la nacionalidad por ser deportista de alto rendimiento. Así las cosas, un francés tomará el lugar de Sergio Ramos y le hará frente también a su compatriota, Aymeric Laporte.