¿Conviene aplazar? Dificultades para inicio de eliminatorias Conmebol

Falta un mes para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Puede ser mucho o poco tiempo, da igual ante la incertidumbre por la evolución de la pandemia del coronavirus covid-19, que puede afectar, como ya lo hizo en marzo pasado, el inicio del torneo de la Conmebol.

En un informe publicado este miércoles, el periodista Alejandro Casar González, del diario La Nación, explica cómo en la FIFA y en la propia Conmebol no hay certezas sobre el cumplimiento del cronograma, que en teoría debería comenzar el 8 de ocutbre.



Afirma la fuente que este viernes habrá una reunión por zoom citada por la FUFA, con participación de todas las confederaciones continentales, a instancias del llamado "grupo de trabajo Covid-19" y que entonces debe haber más luces sobre lo que va a pasar con el inicio del torneo suramericano, que estaba planteado para el mes de marzo, justo cuando la emergencia por la pandemia estaba en el punto más álgido.



"El calendario sudamericano será uno de los temas del cónclave, aunque no el excluyente. "Es una reunión de actualización. La Fifa ya sabe que si posterga los partidos de octubre será imposible encontrar un lugar en el almanaque para jugar esos encuentros", cuentan desde Luque (Paraguay), donde está la sede de Conmebol. "Vamos a estudiar qué es lo más lógico", les prometió el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en un encuentro virtual que tuvo con los dirigentes sudamericanos hace diez días. El viernes debería llegar la respuesta a la sugerencia de jugar cuatro partidos en noviembre".



La iniciativa a la que hace mención La Nación tiene que ver con la idea de algunos dirigentes de jugar cuatro partidos en noviembre durante dos semanas, en vez de dos en octubre y dos en noviembre: "La propuesta tiene dos ventajas. Por un lado, los "europeos" harían dos viajes en lugar de cuatro. Por el otro, los sistemas hospitalarios tendrían algo más de tiempo para aliviar su estrés actual en la mayoría de los países suramericanos", afirma la fuente.



Precisamente, la gran duda es si los clubes europeos facilitarán la cesión de sus estrellas suramericanas para venir a este lado del mundo, donde el coronavirus covid-19 no ha alcanzado el pico que ya logró en Europa. Es un misterio total si habrá seguridad sanitaria para ellos, y para todos, en un mes. Eso plantea desafíos deportivos importantes, pero además también habría problemas serios en la logística.



"Cada asociación se encarga de ver cómo sus jugadores deben venir y volver a sus países de origen", avisó Conmebol. Así, los funcionarios administrativos deberán agudizar el ingenio para que los convocados puedan aterrizar en Ezeiza. O en algún aeropuerto cercano, como San Fernando. Todos los países saben que si quieren tener a los mejores jugadores tendrán que pagar vuelos privados", afirma La Nación.



Costos, logística, días de entrenamiento muy dispares (en Perú y Ecuador se juega hace varias semanas, en Colombia todavía no, en Argentina y Venezuela no habrá fútbol cuando empiecen las eliminatorias), incertidumbre sanitaria, dificultades con los gobiernos locales y una larga lista de obstáculos podría obligar a tomar una decisión como la de Concacaf, que este martes decidió aplazar para marzo de 2021 el inicio de sus eliminatorias.





*Con información de La Nación de Argentina

GDA