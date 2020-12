Chile le pone plazo a Reinaldo Rueda para avisar si se va o se queda

No hay más espera para Reinaldo Rueda en la selección chilena. La ANFP, presidida por Pablo Milad, le ha puesto una fecha límite para que el entrenador colombiano defina su situación y avise si se queda en la Roja o se marcha, pues es candidato para dirigir a la Selección Colombia.



El próximo 31 de diciembre, es decir, este jueves, Reinaldo Rueda deberá comunicar a la dirigencia de Chile si sigue o no al frente del seleccionado de ese país.



“Hay un tiempo limitado para definir la situación de Rueda. Tenemos que marcar la hoja de ruta en caso de su partida. Debe ser rápido: si decide no continuar, hay que traer a un entrenador. El plazo es hasta el 31 de diciembre”, dijo el dirigente a ‘Directv Chile’.



“Tendremos que hablar y llegar a un consenso. Nunca he tenido un problema con él... Siempre se ha hablado todo cara a cara”, precisó.



Por último, Milad se refirió al cambio que se puede dar y señaló que el reemplazo de Rueda debe ser una persona que tenga “experiencia internacional y que ojalá haya estado en un Mundial, que inspire respeto a los jugadores. Debe ser un tipo con mucha ambición, que quiera ganar en poco tiempo, de habla hispana y que no tenga que tener un gran período de adaptación”.



Por el momento, no se sabe nada de las conversaciones de Rueda con la Federación Colombiana de Fútbol.