Medel apuntó a Rueda por fracaso en Chile y se despachó con directivos

En charla con ESPN Fútbol Show Chile, Gary Medel se refirió al proceso rumbo a Qatar que primero lideró Reinaldo Rueda y que terminó con la eliminación bajo la orientación de Martín Lasarte. El futbolista habló "sin pelos en la lengua" sobre las que para él fueron razones suficientes para quedarse por fuera del Mundial. Ni los directivos de la Federación de Fútbol de Chile se salvaron.

"No sé cómo explicarlo la verdad. Creo que no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y eso después nos pasó factura. No sabíamos si estábamos presionando, o estábamos defendiendo y perdimos muchos puntos en casa (...) Nos pasó con los dos (Rueda y Lasarte), el estilo era más o menos igual, jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó factura", indicó Medel.



El defensor que juega con Bolonia, en la Serie A, también dejó duras críticas para los directivos. "No tienen ningún proyecto. Juegan los mismos que venimos jugando hace mucho tiempo. Proyecto no tienen nada y siempre se los dijimos. Les dijimos que hicieran cosas para la formación de menores, un complejo lindo y nunca nos tomaban en cuenta. Se lo dijimos a los dirigentes, a todos".