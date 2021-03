Fin de semana con Eliminatoria Europea: vea cómo se vivirán los duelos

Este fin de semana se vivirá la segunda fecha de la Eliminatoria Europea rumbo al Mundial de Catar, en la que Francia -vigente campeona- está en deuda después de empatar en su estreno frente a Ucrania. La jornada futbolera a nivel de selecciones en el viejo continente está imperdible y llevará transmisión televisiva.

Sábado, 27 de marzo



9:00 am | Montenegro vs Gibraltar

9:00 am | Rusia vs Eslovenia

12:00 m | Bielorrusia vs Estonia

12:00 m | Noruega vs Turquía

12:00 m | Croacia vs Chipre

​12:00 m | Holanda vs Letonia

2:45 pm | Irlanda vs Luxemburgo

2:45 pm | Serbia vs Portugal

2:45 pm | Eslovaquia vs Malta

2:45 pm | República Checa vs Bélgica



Domingo, 28 de marzo



8:00 am | Kasajistán vs Francia

​11:00 am | Armenia vs Islandia

​​11:00 am | Albania vs Inglaterra

​11:00 am | Georgia vs España

​11:00 am | Dinamarca vs Moldavia

1:45 pm | Kosovo vs Suecia

1:45 pm | San Marino vs Hungría

1:45 pm | Ucrania vs Finlandia

1:45 pm | Austria vs Islas Feroe

1:45 pm | Israel vs Escocia

1:45 pm | Macedonia vs Liechtenstein

1:45 pm | Bulgaria vs Italia

1:45 pm | Suiza vs Lituania

1:45 pm | Polonia vs Andorra

1:45 pm | Rumania vs Alemania