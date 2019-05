Paraguay juega por su gente: busca dinero para víctimas de inundación

La selección paraguaya de fútbol busca que se llene por completo el estadio Defensores del Chaco de Asunción el próximo 9 de junio, en su partido amistoso contra Guatemala, para recaudar 79.400 dólares, o más, que se donarán a las familias afectadas por las inundaciones de los últimos meses en el país sudamericano.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, se mostró este lunes confiado en que los aficionados acudirán en masa y completarán las 34.500 localidades del estadio asunceno en el primer amistoso que la Albirroja juega en casa en los últimos cinco años.



Para ese encuentro, que será la última prueba de fuego de Paraguay antes del inicio de la Copa América de Brasil, la APF ha establecido unos precios "populares" que irán desde los 4,70 dólares en las gradas principales, hasta los 9,50 en los palcos preferentes.



Paraguay será rival de Colombia en la próxima Copa América de Brasil.



"El deporte nos une y el fútbol no podía estar ajeno a esto", aseguró Harrison, quien detalló que la recaudación del partido se invertirá en la compra de víveres para los damnificados por el temporal en las localidades de Asunción, Pilar y Alberdi, así como en la región del Chaco.



El presidente de la APF reconoció que está "muy contento" por haber podido llevar adelante este "ambicioso proyecto" de la mano de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y de la oficina de la Primera Dama de Paraguay.



Harrison recordó que no es el primer programa social que pone en marcha su administración que colabora actualmente con el Gobierno para hacer llegar el fútbol base a 27.000 niños de comunidades vulnerables con su proyecto Golazo.



Por su parte, la titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Fátima Morales, afirmó que la situación que viven las personas damnificadas por las inundaciones es una "causa nacional", por lo que "el deporte no está ajeno" a su realidad. Por esa razón, se comprometió a ponerse en contacto con los presidentes de los clubes de primera división del fútbol paraguayo para pedirles su colaboración en otras iniciativas en sus respectivos estadios.



Las inundaciones han dejado más de 62.000 familias damnificadas en todo el país, de las cuales cerca de 14.000 residían en Asunción, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).



El río Paraguay a su paso por la capital paraguaya alcanzó este lunes los 7,56 metros de altura, lo que lo sitúa a apenas 44 centímetros del nivel de catástrofe establecido por los servicios meteorológicos en los 8 metros.