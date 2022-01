¡La noticia esperada en Colombia! Messi se bajará de las Eliminatorias

Faltan 15 días para un duelo crucial de la Selección Colombia contra Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022. En todas las circunstancias es una contrariedad tener que visitar a uno de los líderes del torneo con tantas necesidades, pero esta vez sí que se hace difícil: el equipo de Reinaldo Rueda debe ganar en Barranquilla contra Perú y luego sumar, idealmente de a tres, en Córdoba, para no poner en riesgo la clasificación al Mundial.

Sin embargo, una luz de alivio llega desde territorio argentino, donde se asegura que el capitán no estará en los partidos contra Chile y Colombia, del 27 de enero y el 1 de febrero respectivamente.



Y es que la situación de Messi en PSG no es precisamente placentera: acaba de perderse su partido número 12 desde que llegó, de los 26 que ha disputado el equipo, y ya hay inconformidad pues se trata de una inversión enorme que está lejos de la expectativa. Aunque está recuperando de covid 19, no está habilitado para regresar al campo y ha tenido que ver desde la tribuna, con su familia, la victoria 2-0 contra Brest.



"Según pudo averiguar TN Deportivo, ante este panorama Leo no formará parte de la lista de buena fe para los partidos ante Chile y Colombia", dijo el medio.





"Esta no convocatoria es también un guiño al PSG, que no perderá por más tiempo al rosarino y podrá trabajar con él con vistas al duelo frente a Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League, que tendrá lugar el 15 de febrero", añadió.



Argentina está matemáticamente clasificada a la próxima Copa Mundo (29 puntos) y puede darse estos lujos para facilitarle las cosas a su máxima estrella en París. Lo que no contaban es que, de paso, podrían darle una mano a Colombia, pues claramente una cosa es el equipo de Scaloni con su líder y otra muy distinta sin él. El DT podrá probar opciones de cara a la cita en Catar, evitarles viajes a él y a algún otro estelar más -idealmente- y no sufrir en el cierre de las Eliminatorias. De confirmarse sería una auténtica buena noticia en medio de las premuras del equipo de Rueda.