Le dan palo y más palo a Lionel Messi: histórico jugador habló

Argentina se va perfilando poco a poco como un combinado nacional a vencer en el Mundial de Catar. Tiene un Lionel Andrés Messi inspirado, y eso lo ha demostrado en la Finalissima entre campeones de Copa América y Eurocopa. Los argentinos no tuvieron piedad ante un Italia muy lejos de su mejor nivel en su historia. Sus cuatro mundiales han quedado en el olvido con dos citas orbitales sin asistir.

Posteriormente, Argentina enfrentó a Estonia y demostró todo su gran fútbol con una goleada con un marcador de 5-0. La manito fue obra de Lionel Messi que anotó los cinco goles que valió la segunda victoria de dos posibles como preparación para el Mundial de Catar 2022.

Lionel Messi ha demostrado ser uno en el Paris Saint-Germain, y otro con la albiceleste, pues siempre ha quedado a deber con Argentina, y muestra de ello es también la manera como entra a un recinto deportivo en los actos protocolarios, cabizbajo, no siendo para menos por la gran presión que tiene por los aficionados argentinos que sueñan con volver a ser campeones.

Por eso mismo, Lionel Messi se ha ganado críticas del fútbol mundial, uno de ellos, Marco van Basten que fue contundente y bajó las ilusiones de Messi como el mejor del mundo porque carece de algo fundamental. El ex bombardero del Milan comentó para France Football que le hace falta la personalidad.

‘En lo personal y cuando lo he visto creo que a Messi le falta personalidad. No es de los que pone la cara en la guerra’. Adicionalmente, mantuvo la diferencia que tenía Diego Maradona con respecto a Lionel Messi, ‘Diego Maradona siempre tuvo y mostró más personalidad en un equipo, eso se vio’. No puso al argentino del Paris Saint-Germain en el Top 3 de delanteros de la historia y se quedó con Pelé, Maradona y Cruyff en este listado.