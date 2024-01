Decepcionado: Seijas estalló por actitud de venezolanos en Preolímpico

El Preolímpico de Venezuela continúa y varias selecciones ya empiezan a perfilarse en este camino rumbo a las justas deportivas que se realizarán en París 2024.

Tras disputada la fecha 1 del Preolímpico, varios países empiezan a hacer su respectivo balance y los que no sumaron intentarán corregir para poder recuperarse en su siguiente salida.



Sin embargo, también hubo tiempo para la polémica y ese fue el caso del exjugador de la Selección de Venezuela, Luis Manuel Seijas, quien opinó a través de sus red social de ‘X’ que no le gustó cómo hinchas venezolanos apoyaron más a Argentina que a su propio país.



"Entiendo lo que genera Argentina y algunos jugadores de esta Selección, pero muchachos, no podemos cantar “Argentina, Argentina” por el amor al señor. Había más ambiente hoy aquí, que ayer en el Brígido, no puede ser pana”, dijo inicialmente Seijas.





De igual manera, el exjugador aclaró más el tema con respecto a su opinión, pues recibió muchas críticas y mencionó que le disgustó fueron los cánticos de apoyo a Argentina, como si fueran súper fanáticos.



“La gente cree que me indigna que fueran a ver a Argentina, no señores, me encanta que se llenó para verlos, niños viendo a estos jugadores le hace bien a nuestro futbol. Lo que no comparto es hacer cánticos como si fueran la 12 de Boca. No va”, finalizó Seijas.

​Cabe recordar que Venezuela comenzó el Preolímpico con un intenso empate 3-2 contra Bolivia y en la próxima jornada enfrentará a Ecuador.