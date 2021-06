¿Qué tan influyente fue el '10'? Así le fue a Lionel Messi en el Metro

Todos los reflectores estaban sobre él. Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, llegaba con la albiceleste a Barranquilla, para enfrentarse a una necesitada Colombia.



El '10' argentino que suele ser un dolor de cabeza para sus rivales, llevó a que el seleccionador nacional, Reinaldo Rueda, decidiera sacrificar a un atacante (Luis Muriel) para meter otro "tapón" en el medio (Jefferson Lerma). La tricolor buscaba entorpecer esas conexiones que siempre llevan el toque de Messi.



Al final, ni la magia del '10' evitó que la Selección Colombia salvara un punto sobre el último suspiro de juego.



En ocho minutos, sin mucho de Leo, Argentina ya ganaba por dos goles. Colombia sufría y el equipo de Lionel Scaloni se imponía en la cancha y en el marcador, sin despelucarse. Buen primer tiempo para la visita, en la que se vio buen trabajo colectivo, más allá de su referente. En el complemento, el '10' del Barcelona tuvo más protagonismo, se vio más cómodo y empezó a encontrar espacios donde no los había. Eso a lo que está acostumbrado.



¿Qué tan influyente fue Messi?



El capitán argentino ejecutó el tiro de esquina, que posteriormente terminó en gol de Leandro Paredes. El mismo Leo metió la pelota el área de candela, y después de una serie de rechazos, la pelota terminó en el fondo de la malla. Antes de irse al entretiempo, el '10' ejecutó un tiro libre, muy cerca al área, ejecución que llevaba "veneno" y que terminó rechazando David Ospina.



En el complemento, Lionel protagonizó una gran acción ofensiva que pudo terminar en gol de Laurato Martínez. Se dio a los 65 minutos. Una vez más, Ospina fue clave. El referente de los argentinos siguió distribuyendo pelotas a su antojo y por cualquier espacio, pero los atacantes no fueron contundentes en ese último cuarto de cancha.



Casi sobre el final del partido, nuevamente el duelo Ospina vs Messi, se inclinó a favor del jugador tricolor. Se dio a los 84', tras un zurdazo de Messi, pegado al piso. El '10' llegó por derecha y buscó liquidar el encuentro, pero David le amargó la noche impidiéndole la anotación. Esa atajada sería clave, pues sobre el último suspiro del partido, Colombia consiguió marcar a través de Miguel Ángel Borja y salvó un punto en casa (2-2).