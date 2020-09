¡Alemania salva un punto contra Suiza! Duro reto en Liga de Naciones

Alemania terminó pidiendo tiempo. Increíble pero cierto. Su segunda salida en la Ligad e Naciones fue un emapte 1-1 que pudo ser una derrota, contra una delegación de Suiza que mereció más.

Los alemanes dieron mejor imagen contra España, pero la victoria se les fue a los 94 minutos, pero esta vez contra los suizos la historia fue muy distinta.



A los 6 minutos ya alertaba Alemania en una gran jugada, de afuera hacia adentro, de Sané, que tapó el arquero.

Gundogan castigaría primero a Suiza al aprovechar un tremendo pase atrás de Kroos, el director de la orquesta alemana, y definió muy pegado al palo para el 1-0 parcial, a los 12 minutos.



A los 23 Shaka de cabeza lo tuvo, peor a tiempo reaccionó Leno. Un lucimiento más tendría el hombre del Arsenal en otra llegada peligrosa suiza, gran pase de 7al 11 y con los pies salvó el portero.



Pero Alemania reaccionaba y a los 30 metía Draxler metía un riflazo, a pase de Werner, que tapaba el portero Sommer a puro reflejo... Era el segundo.



El empate lo tuvo Seferovic al ganarle la marca a Draxler a los 42 y soltar un remate que se le fue afuera, y de nuevo Shaka lo tuvo con un remate frontal que arañó Leno. Era extraño que no estuviera igualado el duelo tras un gran primer tiempo de Suiza, ante una Alemania que no fue consistente después del gol.



Para el complemento se organizaba mejor Alemania y Draxler encendía la alerta con un remate abierto a los 51. hasta que a los 57 de nuevo el Embolo, el más inquieto en ataque, tomó una linda pelota de Shaka y metió el centro para que apareciera al Widmer por la punta y con un remate muy cruzado venciera a Leno para el 1-1 que le daba más justicia al marcador.



Pero Alemania no hacia pie y Suiza lo aprovechaba con balones profundos que siempre hicieron daño en la zaga alemana.



Se animaba de media distancia Rudiger a las manos del arquero suizo y era casi todo or parte del favorito, y a 5 del final el espectacular pase de Shaka a Vargas y su tiro de taco eran el gol del año... pero se fue desviado.



Un último libre tuvieron los suizos y lo tuvo Shaka pero se le fue abierto al palo derecho. Y pareció que al final Alemania salvó un punto contra un equipo suizo que pudo merecer más pero le faltó un definidor más punzante.