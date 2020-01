Jugó con México: ‘La gente tenía razón en cuestionar a Osorio’

En México todavía tienen recuerdos de Juan Carlos Osorio. El enigmático y estudioso entrenador dejó admiradores y detractores; hay quienes aplauden sus maneras y otros critican sus rotaciones. Lo cierto es que el entrenador colombiano dejó una huella en el fútbol azteca tras su paso por el seleccionado de ese país.



Uno de los jugadores que dirigió Osorio en el Tri fue Néstor Araujo, defensor del Celta de Vigo en España, y con paso por Cruz Azul y Santos Laguna. El jugador estuvo en el proceso del DT cafetero, pero no alcanzó a entrar en los elegidos para disputar el Mundial de Rusia 2018.



A pesar de que el defensor le suplicó a Osorio que lo llevara a la Copa del Mundo, e incluso enviarle un mensaje diciéndole que estaba apto para jugar en alta competencia, el DT no lo tuvo en cuenta.



“Mucha gente tenía razón en cuestionar a Osorio, porque no es normal que un entrenador haga muchos cambios. Desde afuera, y si me pongo en los pies de la gente, era muy normal que el técnico fuera cuestionado”, aseguró el futbolista en charla con ‘Espn’ México.



¿Rencor del jugador con Osorio por no llevarlo al Mundial? Para nada, pues Araujo reconoció el trabajo del colombiano y dijo que le encantó su paso por el Tri. “Uno, desde adentro de la selección, entiende y sabe los cambios del entrenador. A mí me encantaba cómo dirigía, él explicaba por qué hacía cada cosa”.