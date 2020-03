A pesar del parón, se filtra nueva camiseta de histórica Selección

La cuenta ‘Todo Sobre Camisetas' publicó en sus redes sociales la que sería la nueva indumentaria de la Selección ‘albiceleste'. Preservando sus colores tradicionales (celeste y blanco), el nuevo diseño que lanzaría Adidas contiene entre sus líneas celestes diferentes tipos de tonalidades del mencionado color, un diseño bastante particular para la que sería la nueva camiseta de cara al 2020-2021.

🚨🇦🇷 ¡ANTICIPO! Te mostramos en detalle la nueva camiseta de Argentina para Eliminatorias y Copa América 2̶0̶2̶0̶ 2021: https://t.co/OxLOiBEHwt pic.twitter.com/yGCLBZgVWk — Todo Sobre Camisetas (desde 🏠) (@EleteTSC) March 18, 2020

Los dirigidos por Lionel Escaloni, aún no saben cuando jugarán la primera fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022, pero lo que si pueden especular es sobre su nueva indumentaria, un diseño novedoso que en redes sociales no ha sido muy bien aceptado por la fanaticada ‘gaucha'. Los hinchas, cada vez le exigen al patrocinador diseños más interesantes para su Selección y no esperan que el parón les sirva para replantear la idea.

Argentina aún espera por una nueva fecha FIFA, y mientras la situación de pandemia no mejore, va ser difícil un pronto estreno de la indumentaria. Por ahora, la Selección campeona del mundo en dos oportunidades espera por un nuevo comunicado por parte de la Conmebol para saber cuando se reanudarán las competencias internacionales, sabiendo que la Copa América ya fue aplazada para Junio de 2021.