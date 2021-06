Inglaterra rotó, pero, se impuso en amistoso contra Rumanía

Inglaterra debutará el próximo domingo en la Eurocopa sin haber mostrado su equipo de gala. Los de Gareth Southgate vencieron a Rumanía (1-0) con un equipo cargado de suplentes, algún titular habitual y mucho experimento. Siguen fuera, descansando, los jugadores de Manchester City y Chelsea que disputaron la final de la Champions hace poco más de una semana y Southgate continuó con su estrategia de recompensar a jugadores que se quedaron fuera de la lista definitiva de la Euro, como James Ward-Prowse, Ben Godfrey y Ben White, todos titulares este sábado.

Pocas conclusiones podrán sacar los croatas, primeros rivales de los ingleses el próximo domingo (Wembley, 14:00 hora local), puesto que Southgate apenas alineó a dos jugadores que pueden ser titulares, Jadon Sancho y Marcus Rashford, y este último no está del todo claro qué rol desempeñará. Harry Kane, por ejemplo, no disputó ni un minuto.



Tras vencer por 1-0 a Austria también en el Riverside Stadium, Inglaterra continuó con las rotaciones y volvió a atragantársele el partido. Al menos crearon más peligro que contra los austríacos, siempre bien comandados por un Jack Grealish que acabó desquiciado con la dureza de los rumanos. Un remate de Calvert-Lewin al larguero y un latigazo de Sancho, estrellado en la manera, mostraban el poderío ofensivo de los ingleses, concienciados en ir a por la victoria, pero sin puntería una vez más.



Inglaterra recuperó para la causa a Jordan Henderson, justo a tiempo para la Euro. El centrocampista del Liverpool llevaba fuera desde febrero, por una lesión en la ingle, y disputó 45 minutos al entrar al campo en el descanso. Grealish, que como ante Austria fue el mejor, decantó el partido provocando el penalti del 1-0. Le agarraron, le derribaron y Rashford, que no estaba haciendo un buen partido, decidió desde los once metros.



Pese al resultado, no dejó buenas sensaciones Inglaterra, que permitió muchísimo atrás. En muchos tramos del partido Rumanía llegó con facilidad a la portería de Sam Johnstone, que evitó el empate con una parada brutal a 15 minutos del final, dejando en evidencia a los centrales White y Mings.



Con Rumanía ya cansada, pudieron caer más goles de Inglaterra, que se topó con un Nite en modo estelar, sacándole un penalti a Henderson y parando a bocajarro un cabezazo de Calvert-Lewin, y con la madera, que evitó el tanto de Jude Bellingham.



Aun así, los 'Tres Leones' volvieron a ganar por la mínima y se quedan ya sin pruebas antes del debut del próximo domingo contra Croacia, el momento de demostrar que su favoritismo es justificado.



Ficha técnica: Inglaterra: Johnstone; Shaw (Trippier, m.75), Mings, White, Godfrey; Ward-Prowse (Rice, m.65), Phillips (Henderson, m.46), Grealish; Sancho (Bellingham, m.66), Rashford (Lingard, m.75) y Calvert-Lewin (Watkins, m.82).



Rumanía: Nita; Camora, Chriches, Nedelcearu (Rus, m.84), Sorescu (Capusa, m.66); Cicaldau (Budescu, m.80), Marin, Stanciu; Paun-Alexandru (Baluta, m.80), Alibec (Hagi, m.66) e Ivan.



Goles: 1-0. Rashford, m.68.



Árbitro: Tiago Martines (PRT) amonestó a Ivan (m.58) por parte de los visitantes.



Partido amistoso de preparación para la Eurocopa 2020 disputado en el Riverside Stadium (Middlesbrough) antes unos 7.000 espectadores. EFE