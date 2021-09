¡Rotación para Brasil! Tite ya planea la nómina para enfrentar a Chile

La selección brasileña de fútbol se entrenó este miércoles en Sao Paulo antes de embarcar rumbo a Santiago, donde el jueves enfrentará a Chile por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, y se despidió de Brasil sin que el seleccionador, Tite, diera indicios del probable alineación. "No me quiero esquivar, pero voy a ser sincero como siempre he sido con ustedes. No voy a anunciar el equipo que va a iniciar. Voy a asegurarme un poco con la formación, para establecer la estrategia y hacer un gran partido mañana", declaró Tite en una rueda de prensa virtual antes del viaje a Chile.

Diferente de su acostumbrado estilo de no esconder la formación y divulgarla en las previas, Tite optó esta vez por dejar ese anuncio hasta el día del propio partido en la capital chilena. El entrenador evitó profundizar sobre el rumor de que el centrocampista Matheus Nunes, del club portugués Sporting de Lisboa y novedad en la convocatoria para la triple jornada de las eliminatorias, haya decidido desistir de la Canarinha para defender a la selección lusa.



"Juninho Paulista (gerente de selecciones) conversó con él. Yo estaba al lado. Lo felicitamos por su cumpleaños y él expresó su alegría, placer y orgullo que tenía por poder vestir la camiseta de la selección brasileña. Luego adujo los problemas de vacunación y cuarentena para el retorno a Portugal", comentó Tite.



El entrenador tampoco quiso comentar mucho sobre la ausencia de los jugadores brasileños de la Liga inglesa que fueron convocados e impedidos de viajar por sus clubes, por razones sanitarias, para defender a sus selecciones en Suramérica. "Con respeto a los jugadores de Inglaterra es un aspecto institucional. Respeto a todos los deportistas y todos querían estar aquí, porque tuve contacto con ellos y es la información verdadera, pero algunos factores pasaron para que eso no sucediese", recalcó Tite, en defensa de los seleccionados.



Brasil lidera la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022 con 18 puntos y de conseguir las tres victorias en la triple jornada de septiembre pondría prácticamente un pie en Catar. No obstante, Tite pidió "calma" y prudencia frente a esa expectativa e insistió que vivirá "cada partido a su vez". Destacó, de otro lado, la presencia en el grupo de varios jugadores campeones con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio y de otros destacados en la Liga local, encabezados por el experimentado goleador Hulk, del líder Atlético Mineiro, y el centrocampista Edenilson, del internacional.



El equipo realizó una práctica con los 24 jugadores convocados este miércoles en el Centro de Entrenamiento del club Corinthians, en Sao Paulo, y en la tarde viajó en un vuelo chárter a Santiago. Brasil regresará de Chile el viernes y el domingo enfrentará a Argentina en Sao Paulo y el día 9 de septiembre a Perú en Recife (noreste).



Por los movimientos en el último entrenamiento antes del partido, al parecer las únicas dudas son las del lateral derecho, posición en la que Danilo, del club italiano Juventis disputa un lugar con el veterano Dani Alves, del Sao Paulo, y en el frente de ataque, con Matheus Cunha, del Atlético de Madrid español, y Hulk luchando por la titular.



Así, la probable formación ante Chile sería con Wéverton; Danilo (o Daniel Alves), Éder Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Neymar, Gabriel Barbosa "Gabigol" y Matheus Cunha (o Hulk). EFE