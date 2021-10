Jorge Fossati: ‘sería rarísimo que Cavani no juegue contra Colombia’

Una nueva jornada de las Eliminatorias camino a Catar 2022 arrancará este jueves 7 de septiembre. Uruguay recibirá a Colombia en el Gran Parque Central. Uno de los entrenadores que tiene pasado reciente, no por años, sino por ser el predecesor de Óscar Washington Tabárez en el banquillo celeste es Jorge Fossati, quien asumió las riendas de los orientales en 2004, llevándolos hasta el repechaje, el cual perdieron desde los penales contra Australia.



El actual entrenador de Danubio de la segunda división uruguaya habló con FUTBOLRED sobre las sensaciones que tiene del partido entre Uruguay y Colombia en Montevideo

Recuerdos al enfrentar a Colombia: malos y buenos. El malo apenas tomamos la Selección, tuvimos una feísima experiencia en Barranquilla. Con algunas cosas raras, con jugadores nuestros en bajísimo nivel, en lo físico y mareados. Más allá de los efectos que provoca el calor y la humedad. Luego en Montevideo recuerdo perfectamente que fue un duelo de infarto. Íbamos ganando 2 a 0 muy bien, luego nos terminan empatando en el segundo tiempo con gol de Ángel, ese empate era quedarnos por fuera. Los dos tantos los hizo Zalayeta y él mismo hizo el tercero.



Virtudes de Uruguay al mando de Tabárez: los tres últimos partidos me han gustado, viendo como Uruguay se paró en la mitad de la cancha, eso ha brindado más solidez a la última línea. Ahí vemos una mejor transición defensa ataque de Uruguay. Quizás, en mi punto de vista, la no presencia de Cavani y Suárez se siente, pese a que hay otros delanteros, ellos son ellos. Salvo contra Bolivia, no sirve de antecedente. Contra Perú y Ecuador ha sido lo mejor, la solidez, presionar al rival y le faltó mayor profundidad, que con ellos dos se puede tener.



Posible ausencia de Édinson Cavani en la titular: no tengo idea, no he prestado atención. Pero me extrañaría esa información. Si queda Cavani como suplente, no sería por otra cosa que un tema físico. Desde lo táctico o razones de otro tipo, dejar a Cavani afuera, sería la primera vez en los últimos 10 años desde que él juega, no va a estar en el onceno. No creo mucho en que él se quede por fuera.



Estilo de juego de Colombia y factores a tener en cuenta: ha sido un cambio positivo el de Colombia. Cuando contrataron a Queiroz algunos me preguntaron por él, lo crucé en Asia, me preguntaban y me extrañaba mucho. Salvo que el fútbol colombiano quisiera cambiar su estilo radicalmente, Queiroz no tenía nada que ver con la filosofía del fútbol colombiano históricamente. La llegada de Rueda cambia, vuelven a tener esa identidad, con el toque de Reinaldo, pero en lo profundo, con esa idea. No tengo ninguna duda que el jugador colombiano se siente más a gusto con ese estilo de juego.



