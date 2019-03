Fuertes críticas de Maradona a la Selección: 'No merecen la camiseta'

Diego Maradona y Dorados ganaron nuevamente en México, en una victoria por 1-0 sobre Juárez. Sin embargo, la rueda de prensa después del partido fue encaminada hacia la Selección Argentina y la derrota contra Venezuela por 3-1.

"Argentina... No, yo no veo películas de terror", empezó diciendo el entrenador. Además, elogió a Venezuela y criticó muy fuerte a los directivos del conjunto Albiceleste.



"Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", comentó Maradona.



"Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferentes, pero sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido Caniggia... Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno... no sé lo que será Tapia, si será profesor de matemática o qué, pero no tienen ni puta idea. Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. Tendrían que ser los dirigentes los que armen un semillero y empezar a hacer las cosas bien. Pero no regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste", criticó el exjugador de la Selección.



Maradona, que vive su momento en México, mostró su descontento por la actualidad de su equipo nacional, pues ha evidenciado grandes problemas futbolísticos. Dorados, por su parte, jugará hasta el 31 de marzo, contra Tampico Madero.