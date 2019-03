‘Messi, en Barcelona, tiene una actitud diferente’: Daniel Passarella

La irregular presentación de Lionel Messi con Argentina generó algunos cuestionamiento hacia el jugador por parte de algunos sectores de la prensa del país del sur del continente y a esas voces se sumó el ex entrenador de la Selección, Daniel Passarella, que destacó las condiciones del ‘10’ de Barcelona pero aseguró que con el equipo catalán juega de manera diferente.

“Yo creo que Messi es un grandísimo jugador y le puede dar mucho a cualquier equipo. Al mejor equipo del mundo le puede dar o a la selección más potente del mundo le puede dar cosas, pero creo que cuando juega en el Barcelona tiene una actitud diferente a cuando juega con Argentina, se encuentra mejor”, arrancó diciendo el argentino al portal mexicano Mediotiempo.



Pese a esto, Passarella cree que Messi disputará un Mundial más con la Albiceleste: “Creo que él va a jugar este Mundial y no sé si otro. Pero algo le falta, algo no encaja con la Selección y no sé qué es. A veces te pasan estas cosas, que juegas con un equipo y juegas bien, todos te quieren, pero con la Selección no sucede eso, aunque yo, como entrenador, lo convocaría siempre”.